Reklamı Kapat
01 Ara 2021 - 10:11- Gündem G: 01 Ara 2021 - 11:04

Kocaeli Fuarı’nda ilk yıkım

Kocaeli Fuarı’nda kendi öz kaynakları ile yapacağı proje için harekete geçen Büyükşehir, yıkım işlemlerine başladı  

Kocaeli Fuarı’nda ilk yıkım mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Fuarı’nda yapacağı çalışmaların startını verdi. Büyükşehir’in kendi öz kaynakları ile yapacağı çalışmalar kapsamında ilk yıkım gerçekleştirildi. Daha önce Zabıta Dairesi Başkanlığı olarak kullanılan yapı yıkıldı. Büyükşehir, Fuar’da bulunan kurum, kuruluş ve işyerlerini kısa sürede tahliye ederek yıkım işlemlerine devam edecek.

ZABITA, ULAŞIM VE GENÇLİK TAŞINDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, İSU Genel Müdürlüğü yanındaki yeni binasında hizmet vermeye başlamıştı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı da Fuar içerisinden aynı yere taşınmıştı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı da temmuz ayında fuar içerisindeki yerinden eski Kandıra Sapağı Şehit Rafet Karacan Bulvarı üzerindeki SEPAŞ’ın eski binasına taşındı.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Karla mücadele ekipleri teyakkuzda   mask
Karla mücadele ekipleri teyakkuzda  
Dilovası katlı otoparkında yoğun imalat   mask
Dilovası katlı otoparkında yoğun imalat  
Derince Tahtalı ve Çavuşlu arasında üst yapı yenilemesi   mask
Derince Tahtalı ve Çavuşlu arasında üst yapı yenilemesi  
Büyükşehir, Akıllı Şehirler Durum Analiz Raporu tamamlandı   mask
Büyükşehir, Akıllı Şehirler Durum Analiz Raporu tamamlandı  
Büyükşehir personeline ‘Taşınır Mal Yönetmeliği’ semineri   mask
Büyükşehir personeline ‘Taşınır Mal Yönetmeliği’ semineri  
Gebze Yağcılar ve Elbizli’de yollar onarıldı   mask
Gebze Yağcılar ve Elbizli’de yollar onarıldı  
Emekli öğretmenlere en güzel hediye   mask
Emekli öğretmenlere en güzel hediye  
İzmit kent mezarlığında istinat duvarı çalışması   mask
İzmit kent mezarlığında istinat duvarı çalışması  
Halterciler Ankara’dan 3 gümüşle döndü mask
Halterciler Ankara’dan 3 gümüşle döndü
Büyükakın: Metro yapacaktı yapmasın desinler mask
Büyükakın: Metro yapacaktı yapmasın desinler

01 Ara 2021 - 10:11 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.368.449 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Bozulan yolların üstyapı asfalt parke kaldırım yama işleri yaptırılacaktır mask
Bozulan yolların üstyapı asfalt parke kaldırım yama işleri yaptırılacaktır
Kartepe'de 1050 m² sanayi tipi yapı ve 190 m² idari bina icradan satılık mask
Kartepe'de 1050 m² sanayi tipi yapı ve 190 m² idari bina icradan satılık
Dilovası katlı otoparkında yoğun imalat   mask
Dilovası katlı otoparkında yoğun imalat  
İzmit Belediyesi ‘Engelsiz Festival’ ile farkındalık oluşturacak  mask
İzmit Belediyesi ‘Engelsiz Festival’ ile farkındalık oluşturacak 
Derince Tahtalı ve Çavuşlu arasında üst yapı yenilemesi   mask
Derince Tahtalı ve Çavuşlu arasında üst yapı yenilemesi  
Engelsiz sanat topluluğu konser verecek mask
Engelsiz sanat topluluğu konser verecek
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL