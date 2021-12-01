Kocaeli Fuarı’nda ilk yıkım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Fuarı’nda yapacağı çalışmaların startını verdi. Büyükşehir’in kendi öz kaynakları ile yapacağı çalışmalar kapsamında ilk yıkım gerçekleştirildi. Daha önce Zabıta Dairesi Başkanlığı olarak kullanılan yapı yıkıldı. Büyükşehir, Fuar’da bulunan kurum, kuruluş ve işyerlerini kısa sürede tahliye ederek yıkım işlemlerine devam edecek.
ZABITA, ULAŞIM VE GENÇLİK TAŞINDI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, İSU Genel Müdürlüğü yanındaki yeni binasında hizmet vermeye başlamıştı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı da Fuar içerisinden aynı yere taşınmıştı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı da temmuz ayında fuar içerisindeki yerinden eski Kandıra Sapağı Şehit Rafet Karacan Bulvarı üzerindeki SEPAŞ’ın eski binasına taşındı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.