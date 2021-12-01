Ellibeş: “Sokağa, kolkola girdiklerinizle çıkın”

AKP Kocaeli İl Başkanlığı’nın 22 Ekim’de başlattığı ilçe danışma meclislerinde 40 gün geride kaldı. Büyük coşku ve katılıma sahne olan danışma meclislerinin 10’uncusu önceki gün Darıca’da yapıldı. Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde AKP Darıca İlçe Başkanı Av.Ufuk Acay ve yönetim kurulunun ev sahipliğinde gerçekleşen 52.Darıca Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi’ne AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, İl Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, MKYK yedek üyesi Davut Coşkun Şiviloğlu, ilçe başkanları, çok sayıda ana kademe, kadın ve gençlik il ve ilçe yöneticisi, mahalle başkanları ile partililer katıldı. Danışma meclisi aynı zamanda partinin üst düzey kademelerinde görev almış pekçok ismi de bir araya getirdi. Bu isimler arasında önceki dönem milletvekillerinden Mehmet Ali Okur, önceki dönem il başkanları Mahmut Civelek, Şemsettin Ceyhan, önceki dönem belediye başkanı Şükrü Karabacak, önceki dönem ilçe başkanlarından Orhan Pala ve kurucu belde başkanı Ömer Demirtürk de vardı.

GENİŞ KATILIM

Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve divan heyeti seçiminden sonra AKP Darıca İlçe Başkanı Av.Ufuk Acay’ın selamlama konuşmasıyla başlayan Danışma Meclisi’nde daha sonra kürsüye İlçe Gençlik Kolları Başkanı Murat Yılmaz ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç geldi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın icraatlarını aktaran konuşmasından sonra söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’a salondan büyük alkış geldi, konuşması tezahüratlarla kesildi. Soru-cevap kısmına geçilmeden önce son konuşmayı yapan AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli teşkilatlarının hiç durmadan çalıştığını belirterek şunları söyledi: “Mahalle başkanlarımızla, meclis üyelerimizle ayrı ayrı toplantılar yaptık. Mahalle yönetimlerimizin hepsini ilçe ilçe dolaşıp, eş zamanlı toplantılar gerçekleştirdik. Her gün hiç durmadan sürekli ilçelerimizde, vatandaşlarımızla bir araya gelip, sorun ve önerilerini dinliyoruz. Bugün Darıca da fırtına demeden, yağmur demeden bu salonu tıka basa doldurmuş durumda. Herkese teşekkür ediyorum. Biz böyle çalışırken muhalefet kuru lafla varlığını sürdürüyor. Yapamıyor, iftira atıp, karalıyor. Şimdi yeni birşey tutturmuşlar, ikide bir gelin beraber esnafı dolaşalım diyorlar. Biz her gün esnafımızla, vatandaşımızla birlikteyiz”.

"KOLKOLA YÜRÜDÜKLERİNİZLE SOKAĞA ÇIKIN"

“Şuan yaşanan sorunlarını, sıkıntılarını elbette bizimle paylaşıyorlar. Muhalefetin anlamadığı, vatandaşımız çözümü de yine bizde görüyor ve güveniyor. Küresel ekonomik savaşın AK Parti ile kazanılacağını biliyor. Milletimizin Cumhurbaşkanımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güveni tamdır. Dik dur eğilme dediğimiz liderimizin ardında AK kadrolar olarak biz de bugün tüm gücümüzle desteğimizi vereceğiz. Bunun için çok ama çok çalışacağız. Türkiye’de her anlamda tam bir gelişmenin yaşanmasını sağlayan, ekonomiden sağlığa, eğitimden tarım ve altyapıya büyük bir gelişme kaydeden AK kadroların yaptıkları, bundan sonra yapacaklarının teminatıdır. Şimdi buradan bizi sürekli birlikte esnaf dolaşmaya çağıran muhalefet temsilcilerine sesleniyorum. Madem yalnız gezemiyorsunuz, illa birilerini yanınızda istiyorsunuz; alın yanınıza her toplantıya davet ettiğiniz HDP eş başkanını. Diğer tarafınıza da alın şehit kardeşinin boynunu sıkıp, alttan ayağına vururken bacısına küfreden Lütfü Türkkan’ı. Dolaşın birlikte. Kiminle kol kola girdiyseniz onlarla milletimizin karşısına çıkın. Milletimiz samimi düşüncelerinizi görsün. Dereyi geçene kadar herşeyi farklı göstermeyin. Saklamayın. Açık olun. Bizler kimle yol yürüyorsak, sahada da beraberiz. Siz de öyle yapın”.