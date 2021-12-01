Kartepe Kaymakamlığı hayvan beslenmesini yasakladı

Kartepe Kaymakamlığı, hükümet konağın da kedi ve köpek beslenmesini yasakladı. Kaymakam Altuğ Çağlar'ın imzasını taşıyan talimatta defalarca uyarılmasına rağmen Hükümet Konağı'nda kedi ve köpeklerin beslenilmesine devam edildiğini ancak hayvan sevmek ve bakmak isteyenlerin bunu kendi mülklerinde yapması gerektiği belirtildi. Kamu binalarında hayvanların beslenme hakkını yasaklayan talimat hayvan severleri kızdırdı.

“UYARILARA RAĞMEN BESLENMEYE DEVAM EDİLİYOR”

Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar imzası taşıyan talimatta şu ifadelere yer verildi: Daha önce de defalarca uyarılmasına rağmen halen Hükümet Konağında kedi ve köpeklerin beslenilmesine devam edildiği görülmektedir. İnsanların biri birinin sevmesi, doğayı sevmek, hayvanları sevmek onlara bakmak elbette insani bir görevdir, ancak bunları yaparken içinde bulunduğumuz toplumun hassasiyetlerini, yaşadığımız ortamın hijyen olup olmamasını da göz ardı edemeyiz, etmemeliyiz. Araçların motoruna, tekerleklerine sıkışan kedilerin çığlıklarını, koltuk ve sandalyelerin üzerine çıktığı için oradan kaçan insanların hassasiyetlerini de görmezden gelinemez.

“BESLENİLMESİNE SON VERİLMESİNİN SAĞLANMASI”

Hükümet Konağına her dinden ve mezhepten vatandaşlarımızın geleceğini hatırdan çıkarmamak gerekmektedir. Evcil hayvanlara bakmak, beslemek sevmek isteyen arkadaşlarımız bunu kendi mülklerinde yapması çok daha uygun olacaktır. Bu nedenle kurum amirleri tarafından her personelere tebliğ edilerek evcil hayvanların Hükümet Konağına bakılıp, beslenilmesine son verilmesinin sağlanması ve takibinin yapılması hususunda gereğinin yapılmasını arz ederim”

“ÜZÜNTÜ İLE KARŞILIYORUZ”

Kaymakamın talimatı ile ilgili açıklama yapan Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (KOHAYDER) duruma tepki gösterdi. Açıklama yapan KOHAYDER, duruma Kocaeli Valiliğinin müdahale etmesini beklediklerini ifade ederek kararın geri çekilmesini istedi. KOHAYDER’den yapılan açıklamada, “Kocaeli Kartepe Kaymakamlığının 5199 sayılı hayvanlari koruma kanununu hiçe sayarak yazdığı yazıyı kınıyor, söz konusu bölgede yaşayan Canların yaşam alanlarına bencilce müdahale edilmesini üzüntü ile karşılıyoruz.

“CANLARIMIZIN TOK YAŞAMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Sokaklar hayvanların yaşam alanıdır ve ellerinden alınamaz. Kocaeli Valimiz Sayın Seddar YAVUZ' un bizim kadar duyarlı davranarak resmi yazı ile ilgili işlem başlatacağını umuyoruz. Hayvan severler üzerinde resmi yazı ile oluşturulan bu baskının geri çekilmesi için olayın takipçisi olacağımızı ve canlarımızın sokakta hür, tok, sağlıklı yaşaması için elimizden geleni yapacağımızı bildiririz” ifadeleri kullanıldı.