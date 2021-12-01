Adanaspor - Kocaelispor (Canlı anlatım)

Kocaelispor Türkiye Kupası 4. tur maçında Adanaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Kocaelispor maça kalede İsmet, savunmada Semih, Denizalp, Alpay, Mevlüt Çelik, önlerinde Mandjeck ve Yiğitali, sağda Dilaver, solda Tisdell, forvete yakın bölgede Diop ve ileride ise Mevlüt Erdinç 11’i ile sahadaki yerini aldı. Karşılaşmayı 'canlı anlatım' olarak buradan takip edebilirsiniz...

Maç başladı

Dk. 4: İlk tehlikeli atak Kocaelispor’dan geldi. Mehmet’in şutunda kaleci Burak topu çıkardı. Burak’tan seken topu Yiğitali’ye geldi. Yiğitali’nin sol çaprazdan çektiği şut yan ağlarda kaldı.

Dk. 9: Kocaelispor’da Mehmet Taş orta sahada topu kazandı. Mehmet müsait durumdaki arkadaşları yerine kaleyi düşündü ve Mehmet’in şutunda top sağdan dışarıya çıktı.

0-1

Dk. 18: Kocaelispor, Dilaver’in golü ile 1-0 öne geçti. Kullanılan taç atışında Semih sağ kanattan topu ortaladı. Penaltı noktası ile altı pas noktası arasında bulunan Dilaver topun gelişine çok iyi vurdu ve sol köşeden topu filelerle buluşturdu.

Dk. 24: Adanaspor tehlikeli geldi. Sağ kanattan Ahmethan’ın pasında Alpay Çelebi son anda araya girdi ve topun Kingsley’e gelmesine engel oldu.

Dk. 33: Kocaelispor farkı 2’ye çıkardı. Sahasından çok iyi toplarla çıkan yeşil siyahlılarda Tisdell’in pasında Semih topu aldı ve pasında Mevlüt topa klas vurarak topu ağlara gönderdi. Semih bu maçtaki ikinci asistini yaptı.

Dk. 35: Kocaelispor 3. gole çok yaklaştı. Diop rakibinden şık bir şekilde sıyrıldı ve bir anda kaleci Burak’ı karşısında gördü. Genç futbol solundaki Yiğitali’ye pas vermek yerine kaleyi düşündü ve ancak topu istediği gibi kaleye gönderemeyince önemli bir fırsat da kaçmış oldu.

Dk. 38: Kocaelispor yine golle burun buruna geldi. Topla birlikte ceza sahasına sokulan ve Burak’ı karşısında gören Yiğitali bir türlü topu kaleye gönderemedi.

Dk. 39: Adana ekibinde Ahmet’in pasında Kinsley topu filelerle buluşturdu ancak pozisyon ofsayt nedeni ile gol değeri kazanmadı.

Dk. 40: Kocaelispor’da Tisdell ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Müsait durumdaki futbolcunun şutu üstten dışarıya çıktı.

İLK YARI SONA ERDİ

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ADANASPOR – KOCAELİSPOR

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Ozan Ergün, Çağrı Yıldırım, Haydar Avcı

ADANASPOR: 1 BURAK ÇAPKINOĞLU, 13 HARUN KAYA, 3 ÖMER ÇAKI, 69 YOHAN ROCHE, 30 RÜŞTÜ HANLI, 94 İBRAHİM AKSU, 8 CEM ÖZDEMİR, 90 AHMETHAN KÖSE, 36 KINGSLEY INNOCENT, 11 SAMUEL TETTEH, 77 İSMAİL ERDOĞAN

YEDEKLER: 18 GORAN KARACIC, 12 ISAAC DONKOR, 23 EVREN KORKMAZ, 5 CELİL YÜKSEL, 20 THOMAS BRUNS, 35 UĞURCAN YAZĞILI, 99 FIRATCAN ÜZÜM, 70 FATİH ARDIÇ

KOCAELİSPOR: 17 İSMET YUMAKOĞULLARI, 4 MEVLÜT ÇELİK, 6 MEHMET TAŞ, 15 ALPAY ÇELEBİ, 27 SEMİH KARADENİZ, 28 MOUHAMED DIOP, 52 DENİZALP ÖZDEMİR, 61 TERRENCE TISDELL, 66 MEVLÜT ERDİNÇ, 86 DİLAVER GÜÇLÜ, 89 YİĞİTALİ BAYRAK

YEDEKLER: 23 DOĞUKAN KAYA, 3 DIOGO ÖZÇAKMAK, 7 MUSA NİZAM, 8 YILMAZ ÖZEREN, 12 ATİLA TURAN, 19 İSA NALBANT, 20 GEORGES MANDJECK, 29 MICHAEL PEREIRA, 77 BENHUR KESER