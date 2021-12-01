Bu gelen Derince Birlik’in ayak sesleri

1. Amatör Lig C Grubu’nda mücadele eden Derince Birlikspor genç kadrosu ile sezona çok iyi bir giriş yaptı. 4’te 4 yapan Derince temsilcisi 12 puanla liderliğini elinde bulundururken son maçında en yakın rakibi Tavşancılspor’u 57. dakikada Ömer Faruk Yıldız ve 62. dakikada da Emir Karaaslaner’in golleri ile 2-0 mağlup etmeyi başardı.

EN ÇOK ATAN, EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Sezonun ilk maçında deplasmanda Gölcük Çiftlikspor’u 4-3 mağlup eden Derince Birlik ikinci maçında 18 yaşından büyük futbolcu oynatmayan Kullarspor’u (B) 5-0 ile geçti. Üçüncü maçında yine Gölcük’ten Şirinköy karşısında sahadan 2-0 galip ayrılan ve Birlik son maçında Tavşancılspor’u aynı skorla mağlup etti. 13 golle grubun en çok gol atan, 3 golle de en az gol yiyen takımı ola Derince Birlikspor sezonun 5. maçında Tavşanlı deplasmanına çıkacak. Cumartesi günkü maç Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak.