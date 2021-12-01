Bu gelen Derince Birlik’in ayak sesleri

1. Amatör Lig C Grubu’nda mücadele eden Derince Birlikspor genç kadrosu ile sezona çok iyi bir giriş yaptı. 4’te 4 yapan Derince temsilcisi 12 puanla liderliğini elinde bulundururken son maçında en yakın rakibi Tavşancılspor’u 57. dakikada Ömer Faruk Yıldız ve 62. dakikada da Emir Karaaslaner’in golleri ile 2-0 mağlup etmeyi başardı.
EN ÇOK ATAN, EN AZ GOL YİYEN TAKIM
Sezonun ilk maçında deplasmanda Gölcük Çiftlikspor’u 4-3 mağlup eden Derince Birlik ikinci maçında 18 yaşından büyük futbolcu oynatmayan Kullarspor’u (B) 5-0 ile geçti. Üçüncü maçında yine Gölcük’ten Şirinköy karşısında sahadan 2-0 galip ayrılan ve Birlik son maçında Tavşancılspor’u aynı skorla mağlup etti. 13 golle grubun en çok gol atan, 3 golle de en az gol yiyen takımı ola Derince Birlikspor sezonun 5. maçında Tavşanlı deplasmanına çıkacak. Cumartesi günkü maç Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.