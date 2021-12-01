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01 Ara 2021 - 14:18- Sağlık G: 01 Ara 2021 - 14:20

Besinleri tüketirken bunlara dikkat!

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Fidan, besinlerin tüketilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Besinleri tüketirken bunlara dikkat! mask

İdeal ağırlığın korunması için sağlıklı beslenme ne kadar önemliyse, vücut dengemizi korumak ve sağlıklı bireyler olabilmemiz açısından besin türleri, pişirme yöntemleri ve tüketim şekilleri de önem arz etmektedir. Besinleri fırında pişirmek veya haşlama yöntemi ile hazırlamak sağlıklı yağ asitlerini kaybetmeden ve protein denatürasyonuna yol açmamış olacaktır. Besinleri pişirme yöntemlerinin yanı sıra tüketme şekilleri de bu açıdan önemlidir. Etleri kıyma formuna getirmeden bütün halinde pişirip tüketmek, alacağınız protein miktarının yüksek olmasına yardımcı olur.

 

El hijyeni eksikliği enfeksiyon sebebi!


 Yemekten hemen önce su içilmemesi de, sağlık açısından önemlidir. Mide asit dengesini söyle seyrettikten sonra yemeye başlamak ağız yoluyla alınacak mikropların artmasına ve hastalık riskinin oluşmasına sebebiyet verir. Bu sebeple yemeklerden yarım saat 45 dakika öncesinde su tüketimi sonlanmalı yemek bitiminden sonra tekrar su tüketimi ile devam edilmelidir. Ağız yoluyla alınabilecek mikroplar daha çok el hijyeniyle alakalı olduğu görülmüştür. Eller iyi temizlenmeden ya da dezenfekte edilmeden yemeye başlandığında, mide bağırsak hastalıklarına yol açabilecek bir çok viral enfeksiyona sebebiyet verebilmektedir.

 

“Ellerin mutlaka yıkanması gerekiyor”


Herhangi bir yemeği el ile yediğimizde aslında hastalıklara büyük bir kapı açıyoruz. Elimizi iyi yıkamadığımız ve el hijyenimiz yeterli olmadığı zaman, el ile tüketilebilecek besinler olan; hamburger ve sakatat tarzı besinler, bedenimizin içerisine elimizde bulunan mikroorganizmaları göndermiş oluyoruz. Bu nedenle; hamburger gibi el ile yenen yemekleri dikkatli tüketmenizi öneririm.  Besinleri tüketirken eldiven kullanılması kısmen daha avantajlıdır. Ancak orada da eldivenli olarak ellerin mutlaka yıkanması gerekir. Eldiven pudrasının olmamasını ve mümkünse steril eldiven tercih edilmesini tavsiye ederim.

 

# sağlık

01 Ara 2021 - 14:18 - Sağlık

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