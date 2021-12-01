Darıca’nın işi yeni başlıyor

Haftalardır galibiyete hasret kalan ancak son maçında deplasmanda Bayrampaşaspor’u 90+6. dakikadaki golü ile 1-0 mağlup ederek derin bir nefes alan Darıca Gençlerbirliği’nde maraton yeni başlıyor. 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden ekip 13 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde yer alıyor. Hafta sonu 13. sıradaki Elazığ Karakoçan’ı konuk edecek olan sarı yeşilliler bu maçta galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor. Teknik Direktör Cengiz Seçsev, İstanbul’daki galibiyetin bir anlam oluşturması için Karakoçan’ı sahalarında mutlaka yenmeleri gerektiğini belirtti.
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# Darıca
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.