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01 Ara 2021 - 14:20- Spor G: 01 Ara 2021 - 14:22

Darıca’nın işi yeni başlıyor
Darıca’nın işi yeni başlıyor mask
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Haftalardır galibiyete hasret kalan ancak son maçında deplasmanda Bayrampaşaspor’u 90+6. dakikadaki golü ile 1-0 mağlup ederek derin bir nefes alan Darıca Gençlerbirliği’nde maraton yeni başlıyor. 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden ekip 13 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde yer alıyor. Hafta sonu 13. sıradaki Elazığ Karakoçan’ı konuk edecek olan sarı yeşilliler bu maçta galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor. Teknik Direktör Cengiz Seçsev, İstanbul’daki galibiyetin bir anlam oluşturması için Karakoçan’ı sahalarında mutlaka yenmeleri gerektiğini belirtti.
# Darıca

01 Ara 2021 - 14:20 - Spor

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