Türkiye, Beijing 2022 Kış Olimpiyatları’nda!

Short Track (Sürat Pateni) Milli Takımımız 4. kota yarışması olan Hollanda Short Track Dünya Kupası’nda Milli Sporcumuz Furkan Akar’la 1000 metre Olimpiyat kotasını garantiledi. Başarılı sporcu ilk 17 ye girerek Short Track branşımızda tarihimizin ilk olimpiyat kotasını alarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

GÖKHAN ÖZDEMİR: İYİ YOLDAYIZ

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir “Milli takım sporcularımız, Furkan Akar’a Metehan Atan’a Tunay Şimşek’e Murat Tahtacı’ya, Muhammed Emir Han’a antrenörümüz Artur Sultan Galiyev’e takım liderimiz Daniel Köhler’e ve tüm teknik ekibimize teşekkür ederim. İnanıyorum ki bu tür başarıların devamı gelecektir. İyi yoldayız” diye konuştu.

ATA YETİŞKEN: HAYALLER GERÇEK OLUYOR

İlimizin başarılı spor adamlarından, Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ata Yetişken “Azimle ve inançla çalışan sporcularımız hayal ettikleri hedefe bir bir ulaşıyor. Baştan başkanımız Gökhan Bey olmak üzere başarıda emeği geçen antrenörlerimize ve sporcularımıza sonsuz teşekkürler” ifadelerini kullandı.