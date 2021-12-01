Taha Batuhan’a Keçiören kancası

Kocaelispor’un başarılı savunmacısı Taha Batuhan Yayıkçı’nın neden kadro dışı kaldığı belirsizliğini korurken, futbolcu için 1 ve 2. Lig’de çok sayıda talipli olduğu öğrenildi. Bu takımların başında 1. Lig’de mücadele eden Keçiörengücü bulunuyor. Taner Taşkın’ın istediği futbolcu ilgili girişimlerin yapılacağı ifade edildi. Öte yandan 2. Lig’in iddialı takımlarından Sakaryaspor ve Bodrumspor’un da futbolcu ile ilgilendiği öğrenildi. Kocaelispor’da 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcunun devre arasında kiralık olarak gönderilmesi ağırlık kazandı.