Pankart her zamanki yerinde

Kocaelispor’da Adanaspor ile oynanan kupa maçı öncesinde Hodri Meydan pankartı Adana Demirspor tribünlerine asıldı. Tüm deplasmanlardaki yerini alan Hodri Meydan pankartıYeni Adana Stadı’ndaki yerini de aldı. Öte yandan Kocaelispor, Adanaspor maçına Körfez Mavisi forması ile çıktı. Yeşil siyahlıları, Adana’da Adana Demirsporlu taraftarlar da destekledi.