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01 Ara 2021 - 14:23- Ekonomi G: 01 Ara 2021 - 14:24

Gelecekte elektrik altyapısı yetersiz kalabilir!

Ülkemizde, 250 şarj noktasıyla en geniş yayılıma sahip olan şarj operatörü şirketlerinden Sharz.net, elektrikli araç dünyasındaki hareketliliğe dair açıklamalarda bulundu.

Gelecekte elektrik altyapısı yetersiz kalabilir! mask

Elektrikli araç üretiminin hızla yayıldığını vurgulayan Sharz.net Genel Koordinatörü Ayşe Ece Şengönül, “Elektrikli araçlar, aslında uzun bir süredir dünyada kullanılmakta. Fakat özellikle son 2 yıl baz alındığında, elektrikli araç üretim ve satışında ciddi bir artış gözlemleniyor. Amerika ve birçok Avrupa ülkesi bu konuda üreticiye sağladığı teşvikler sayesinde elektrikli araç kullanımını artırdı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

Türkiye de TOGG ile elektrikli araç çağını başlatmış oldu ve ülkeler arası araç üretim yarışının da bir parçası haline geldi. Elektrikli araçların artması ile birlikte doğal olarak elektrik ihtiyacı da artacak. Bu bağlamda elektrik altyapılarının güçlendirilmesinin gündeme gelmesi de kaçınılmaz. Akaryakıtın dış ülkelerden ithal edilmesine harcanan bütçe, doğal kaynaklardan enerji elde etmek için harcanırsa, ülkenin kalkınma hızı da artabilir.” dedi.

01 Ara 2021 - 14:23 - Ekonomi

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