Gelecekte elektrik altyapısı yetersiz kalabilir!

Elektrikli araç üretiminin hızla yayıldığını vurgulayan Sharz.net Genel Koordinatörü Ayşe Ece Şengönül, “Elektrikli araçlar, aslında uzun bir süredir dünyada kullanılmakta. Fakat özellikle son 2 yıl baz alındığında, elektrikli araç üretim ve satışında ciddi bir artış gözlemleniyor. Amerika ve birçok Avrupa ülkesi bu konuda üreticiye sağladığı teşvikler sayesinde elektrikli araç kullanımını artırdı.
ELEKTRİKLİ ARAÇLAR
Türkiye de TOGG ile elektrikli araç çağını başlatmış oldu ve ülkeler arası araç üretim yarışının da bir parçası haline geldi. Elektrikli araçların artması ile birlikte doğal olarak elektrik ihtiyacı da artacak. Bu bağlamda elektrik altyapılarının güçlendirilmesinin gündeme gelmesi de kaçınılmaz. Akaryakıtın dış ülkelerden ithal edilmesine harcanan bütçe, doğal kaynaklardan enerji elde etmek için harcanırsa, ülkenin kalkınma hızı da artabilir.” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.