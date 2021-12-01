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01 Ara 2021 - 14:23- Spor G: 01 Ara 2021 - 14:24

Kocaelispor’u Adana’da Üni Hodri Meydan karşıladı
Kocaelispor’u Adana’da Üni Hodri Meydan karşıladı mask

Ülkenin bir çok yerinde temsilciliği bulunan Üni Hodri Meydan’ın Mersin Üniversitesi’nde eğitim hayatına devam eden Kocaelisporlu taraftarlar, kupa maçı için Adana Divan Otel’e gelen Kocaelispor’u karşıladı.

TRİBÜNDE GÜVENCEYİZ

Takıma çiçek ve tatlı takdim eden yeşil siyahlılar “Türkiye'nin dört bir yanında bulunan temsilciliklerimizle bu şehrin görünmeyen yüzleriyiz. Yıllardır olduğu gibi Kocaelispor’umuzu ve Hodri Meydan’ı okuduğumuz şehirlerde elimizden geldiğince temsil etmeye çalışıyoruz. Şanlı armamızı üstümüzde taşıyoruz. Adana’ya gelen takımımızı karşıladık, naçizane çiçek ve tatlı ikramında bulunduk. Bizler bu şehrin bu takımın sahibiyiz. Tribünde güvenceyiz.Adana'dan tüm İzmit’e selamlar” dediler.
# eğitim, Kocaelispor

01 Ara 2021 - 14:23 - Spor

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