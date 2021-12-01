Kocaelispor’u Adana’da Üni Hodri Meydan karşıladı

Ülkenin bir çok yerinde temsilciliği bulunan Üni Hodri Meydan’ın Mersin Üniversitesi’nde eğitim hayatına devam eden Kocaelisporlu taraftarlar, kupa maçı için Adana Divan Otel’e gelen Kocaelispor’u karşıladı.
TRİBÜNDE GÜVENCEYİZ
Takıma çiçek ve tatlı takdim eden yeşil siyahlılar “Türkiye'nin dört bir yanında bulunan temsilciliklerimizle bu şehrin görünmeyen yüzleriyiz. Yıllardır olduğu gibi Kocaelispor’umuzu ve Hodri Meydan’ı okuduğumuz şehirlerde elimizden geldiğince temsil etmeye çalışıyoruz. Şanlı armamızı üstümüzde taşıyoruz. Adana’ya gelen takımımızı karşıladık, naçizane çiçek ve tatlı ikramında bulunduk. Bizler bu şehrin bu takımın sahibiyiz. Tribünde güvenceyiz.Adana'dan tüm İzmit’e selamlar” dediler.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.