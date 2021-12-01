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01 Ara 2021 - 14:23- Ekonomi G: 01 Ara 2021 - 14:25

60 sözleşmeli personel alınacak

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre 60 sözleşmeli personel alınacak.  

60 sözleşmeli personel alınacak mask

Fırat Üniversitesi 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca Üniversite birimlerinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 60 sözleşmeli personel istihdam edecek. Başvurular http://personelilan.firat.edu.tr/ online başvuru sistemi üzerinden yapılacak. Başvuru işlemleri ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapılabilecek.

01 Ara 2021 - 14:23 - Ekonomi

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