Şoförlerin e-ticarete geçişi tedarik zincirinde risk faktörü!

Motor AŞİN CEO’su Saim Aşçı “Avrupa’daki şoför krizi tedarik probleminin oluşmasına neden oluyor. Şoförlük mesleği desteklenmediği müddetçe her sektörde aksamalar hatta durmalar meydana gelecektir. Şu anda Avrupa’da yaşanan şoför krizinin yakın gelecekte ülkemizde de görülme ihtimali var. Öyle ki, hızlı gelişim gösteren e-ticaret sektörüne doğru çok ciddi bir geçiş söz konusu. Şoförler daha iyi şartlarda çalışmak adına e-ticaret platformlarında kurye olmayı tercih ediyor. Bu durumun gelecekte yedek parça ve otomotiv satış sonrası pazarına yansıması, otomotiv sektöründeki tedarik zincirini uzun vadede dar boğaza sokabilir.” dedi.