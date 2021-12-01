Telat Özden bıraktı

Kocaeli’de geniş bir kesim tarafından sevilen, Körfez Spor Kulübü ve Derincespor AŞ’de teknik direktörlük yapan Telat Özden, Orduspor 1967’den ayrıldı. Özden açıklamasında “Orduspor 1967 Spor Kulübü’nden ayrılmış bulunmaktayım. Bundan sonraki süreçte Orduspor 1967 Kulübü’ne başarılar dilerim” dedi. Telat Özden, Ordu ekibini geride bıraktığımı sezon BAL’dan 3. Lig’e çıkardı. Menekşe bu sezon oynadığı 14 maçta, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 de yenilgi elde etti.