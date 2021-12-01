Dövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkanı

Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesinin, ticari iş sözleşmelerinde soru işaretleri doğduğunu söyleyen Yeniocak, sözleşme konusu ürünlerin ya da hizmetlerin fiyatlarının hızla ve büyük oranlarda değişmesinin, tedarik sözleşmelerinin mevcut haliyle sürdürülmesini güçleştirdiğini söyledi.

SÖZLEŞME HUKUKU

Yeniocak, “Bundan birkaç ay önceki fiyatlara göre uzun süreli sözleşmeler imzalayan işletmelerin, ekonomik gelişmeler karşısında beklenmeyen ve büyük ölçekli zararlara uğramaları kaçınılmaz bir sonuç. Bu durum, sözleşme hukukunda ‘uyarlama’ denilen davaların açılabilmesine imkan verir” diye konuştu. Yeniocak, borcunu ifa etmekte zorlanan kişilerin, mahkemeden, borcunun yapılandırılmasını yani ‘uyarlanmasını’ talep edebileceğini söyledi.