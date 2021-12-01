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01 Ara 2021 - 14:25- Gündem G: 01 Ara 2021 - 14:28

Körfez’de Yunus Emre anlatıldı  

Körfez Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yunus Emre’nin vefatının 700’üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde Araştırmacı-Yazar Mustafa Özçelik’in katılımıyla söyleşi gerçekleştirildi  

Körfez’de Yunus Emre anlatıldı   mask

Körfez Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2021 yılı, Türk dili ve kültürünün en önemli isimlerinden halk şairi Yunus Emre’nin vefatının 700. yıldönümü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenleniyor. Bu kapsamda da Tütünçiftlik Kültür Merkezi’ndeki ilk etkinlikte Yazar Mustafa Özçelik ve Dr. Engin Güneş, ‘Bugün Sohbet Bizim Oldu’ söyleşisi ile öğrencilerle bir araya geldi.

 

HAYATI VE ESERLERİ KONUŞULDU

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt’un da katıldığı programda; Yunus Emre’nin hayatı, eserleri ve felsefesi konuşuldu. Etkinliğe katılan Tüpraş Anadolu Lisesi, Oruç Reis Anadolu Lisesi, Emlak Konut İmam Hatip Lisesi, Orhangazi Anadolu Lisesi ve Barbaros İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri de Yunus Emre hakkında aktarılan bilgileri dikkatlice dinledi. Bugün de ‘Bugün Sohbet Bizim Oldu’ söyleşilerinin ikincisi Dr. Engin Güneş moderatörlüğünde ‘Profesör Ahmet Hakkı Turabi ile Yunusun İlahileri’ konusunda gerçekleştirilecek.
# eğitim, Mustafa
# KÖRFEZ BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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01 Ara 2021 - 14:25 - Gündem

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