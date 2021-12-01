Kadın girişimciler güç birliği yapıyor

İlçedeki sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek birçok ortak projeye imza atan Körfez Kent Konseyi Kadın Meclisi, farklı ve özel bir çalışmaya imza attı. Kadın Meclisi Kadın Girişimciler Çalışma Grup Başkanları Fatoş Durak ve Pelinsu Beril Arslan organizasyonu ile çalışma grupları toplantısı yine bir kadın işletmeci olan Zübeyde Çalık’ın işletmesini yürüttüğü Bizim Cafe’de düzenlendi.

SALİH VE KUŞ DA KATILDI

Toplantıya Körfez Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Zehra Coşkun Salih ve Körfez Kent Konseyi Genel Sekreteri Aslı Kuş ile birlikte; Kadın Girişimciliği Çalışma Grup Başkanları Pelinsu Beril Arslan ve Fatoş Durak, Program ve Tanıtım Çalışma Grup Başkanları Nilüfer Özdemir ve Tuğba Kaya, STK Dayanışma Çalışma Grup Başkanları Gülsen Düzgün, Pınar Uysal ve Selda Özgür, Kadın-Aile Sağlık Çalışma Grup Başkanları Gülay Kondakçı ve Gülay Tüvür, Eğitim-İletişim Çalışma Grup Başkanları Rüveyda Kaçar ve Nurşen Çetinkaya, Kadın ve Sanat Çalışma Grup Başkanları Aysel Demircan, Ceyda Savat ile kadın girişimciler ve komisyon üyeleri katıldı.

“GÜZEL İŞLERE İMZA ATACAĞIZ”

Toplantıda konuşan Kadın Meclisi Başkanı Zehra Coşkun Salih, “Kadınların bu birlikteliği beni çok mutlu ediyor. Kent konseyimiz ve kadın meclisi olarak kadın girişimcilerimizin her zaman yanında olduk ve bu böyle devam edecek. Kadınlarımızın fikir ve düşünceleri bizim için çok değerli. Sizleri bu büyük ailenin bir parçası olarak görüyorum. Birlikte güzel işlere imza atacağımıza yürekten inanıyorum” dedi. İlgisi dolayısıyla Zehra Coşkun Salih ve yönetimine teşekkür eden Körfezli girişimci kadınlar ise her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi.