Aile Danışmanı Erdim: Çocuğunun nasıl olmasını istiyorsan öyle davran  

Başiskele Belediyesi, sosyal sorumluluk anlayışıyla Başiskelelilere yönelik kültürel ve sosyal etkinliklerine devam ediyor. Belediye Başkanı Yasin Özlü, geçen hafta 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte 2022 yılını Başiskele’de “ Kadın ve Aile Yılı” olarak ilan ettiklerini açıkladı. Başiskele Belediyesi, “Konumuz Aile” sloganıyla Başiskele’de ilk olarak Uzman Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim’i misafir etti. Yeniköy Kültür Merkezi Ahmet Özel Çok Amaçlı Tiyatro Salonu’nda önceki akşam gerçekleşen söyleşiye olumsuz hava koşullarına rağmen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

“AİLE, İNSAN OLMANIN BEŞİĞİDİR”

Başkan Yasin Özlü’nün de katıldığı söyleşide Saliha Erdim, salonu dolduran katılımcılara aile huzuru konusunda önemli bilgiler aktardı. Ailede süren yaşantıdan en çok etkilenenlerin hiç şüphesiz ki çocuklar olduğunu ifade eden Erdim, “Aile, dünyaya gelmenin eşiği; insan olmanın beşiğidir. Çocuğunun nasıl olmasını istiyorsan öyle davran” dedi.

“SOSYAL MEDYA YUVA YIKAR”

Teknolojinin ve sosyal medyanın aşırı ve gereksiz şeylerde kullanılmasının aile üzerine olumsuz etkilerinden bahseden Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim, teknoloji ve sosyal medya bağımlılığından bir an önce ailelerin kurtulamaması halinde yuvalarının yıkılabileceğini söyledi.