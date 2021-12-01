Reklamı Kapat
01 Ara 2021 - 14:30- Gündem G: 01 Ara 2021 - 14:32

Körfez Belediyesi’nde Ruhsat Müdürü Mert oldu  

Körfez Belediyesi’nde Kemal Soydaş’ın emekli olması sonrasında boşalan Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü görevine İskender Mecit Mert getirildi

Körfez Belediyesi’nde Ruhsat Müdürü Mert oldu   mask

Körfez Belediyesi’nde görev de Kemal Soydaş’ın emekli olması sonrasında Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü boş durumdaydı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün oluru sonrasında göreve İskender Mecit Mert getirildi. Mert’e görevin tebliğ edilmesi sonrasında yeni görevine başladı.

GÖREVE BAŞLADI

1980 Kars doğumlu olan İskender Mecit Mert, 10 yıl Hava Kuvvetleri’nde görev yaptıktan sonra 2012 yılında Körfez Belediyesi’ne geçiş yaptı. Zabıta Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ve son olarak da Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Mert, evli ve 2 çocuk babası
# çocuk
# KÖRFEZ BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Körfez’de Yunus Emre anlatıldı   mask
Körfez’de Yunus Emre anlatıldı  
Söğüt’ten ‘özel’ ziyaret mask
Söğüt’ten ‘özel’ ziyaret
  Körfez’de 400 fidan dikildi mask
  Körfez’de 400 fidan dikildi
Körfez’de 5 bin fidan toprakla buluştu mask
Körfez’de 5 bin fidan toprakla buluştu
Söğüt, “2.5 yılda 1 milyar TL yatırım yapıldı   mask
Söğüt, “2.5 yılda 1 milyar TL yatırım yapıldı  
“Hedefimiz daha güzel bir Körfez”     mask
“Hedefimiz daha güzel bir Körfez”    
Söğüt: Hizmet için varız   mask
Söğüt: Hizmet için varız  
Körfez’de 300 çiftçiye 30 ton buğday tohumu desteği verildi   mask
Körfez’de 300 çiftçiye 30 ton buğday tohumu desteği verildi  
Körfez’de gençlere destek  mask
Körfez’de gençlere destek 
İlimtepe Millet Bahçesi’nin  ihalesi 27 Ekim’de  mask
İlimtepe Millet Bahçesi’nin  ihalesi 27 Ekim’de 

01 Ara 2021 - 14:30 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.368.449 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Körfez Belediyesi’nde Ruhsat Müdürü Mert oldu   mask
Körfez Belediyesi’nde Ruhsat Müdürü Mert oldu  
Aile Danışmanı Erdim: Çocuğunun nasıl olmasını istiyorsan öyle davran   mask
Aile Danışmanı Erdim: Çocuğunun nasıl olmasını istiyorsan öyle davran  
Kadın girişimciler güç birliği yapıyor mask
Kadın girişimciler güç birliği yapıyor
Körfez’de Yunus Emre anlatıldı   mask
Körfez’de Yunus Emre anlatıldı  
‘Sevgili Yönetmenim’ isimli oyun sahne aldı   mask
‘Sevgili Yönetmenim’ isimli oyun sahne aldı  
TÜRKONFED: Ekonomi anlayışında değişikliğe ihtiyaç var mask
TÜRKONFED: Ekonomi anlayışında değişikliğe ihtiyaç var
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL