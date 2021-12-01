Körfez Belediyesi’nde Ruhsat Müdürü Mert oldu  

Körfez Belediyesi’nde görev de Kemal Soydaş’ın emekli olması sonrasında Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü boş durumdaydı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün oluru sonrasında göreve İskender Mecit Mert getirildi. Mert’e görevin tebliğ edilmesi sonrasında yeni görevine başladı.
GÖREVE BAŞLADI
1980 Kars doğumlu olan İskender Mecit Mert, 10 yıl Hava Kuvvetleri’nde görev yaptıktan sonra 2012 yılında Körfez Belediyesi’ne geçiş yaptı. Zabıta Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ve son olarak da Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Mert, evli ve 2 çocuk babası
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.