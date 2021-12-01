Körfez Belediyesi’nde Ruhsat Müdürü Mert oldu  

Körfez Belediyesi’nde görev de Kemal Soydaş’ın emekli olması sonrasında Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü boş durumdaydı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün oluru sonrasında göreve İskender Mecit Mert getirildi. Mert’e görevin tebliğ edilmesi sonrasında yeni görevine başladı.

GÖREVE BAŞLADI

1980 Kars doğumlu olan İskender Mecit Mert, 10 yıl Hava Kuvvetleri’nde görev yaptıktan sonra 2012 yılında Körfez Belediyesi’ne geçiş yaptı. Zabıta Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ve son olarak da Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Mert, evli ve 2 çocuk babası