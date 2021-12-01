Yeni fuar merkezi için 92 milyon TL’ye yer alındı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi’nin depreme ve doğal afetlere dayanıklı olmadığı yapılan çalışma ile belirlemiş ve yapının yıkılarak yeni bir fuar merkezi yapılmasına karar vermişti. Bu kapsamda yapılan çalışmayla fuar merkezinin Cengiz Topel Havaalanının yanındaki arazide yapılması için 92 Milyon TL peşin ödenerek yer satın alımı yapıldı. Tapusu alınan arazide Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, incelemelerde bulundu.

CENGİZ TOPEL HAVAALANI YANI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz kış yoğun kar yağışı nedeniyle çatısı çöken Uluslararası Fuar Merkezi için yaptığı fizibilite çalışması sonucu yapının depreme ve doğal afetlere dayanıklı olmadığı belirlenmişti. Bunun üzerine binayı yıkıp yeni bir fuar merkezi yapmaya karar veren Büyükşehir Belediyesi, fuar merkezini Cengiz Topel Havaalanının yanına yapmak için çalışmalarını tamamladı.

321 BİN METREKARE ALAN SATIN ALINDI

Özdilek Alışveriş Merkezi ve Cengiz Topel Havaalanın arasında bulunan ışıkların sağ tarafında kalan 321 bin metrekare alana sahip özel mülkiyet alanı Büyükşehir tarafından Yeni Uluslararası Fuar Merkezi yapılmak üzere satın alındı. 92 Milyon TL ödenerek satın alınarak tapusu alınan arazide Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, incelemelerde bulundu. Genel Sekreter Gündoğdu’ya Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal’da eşlik etti.

“ULUSLARARASI FUARCILIĞIN MERKEZİ OLACAK”

Alanda incelemelerde bulunan Genel Sekreter Balamir Gündoğdu; “geçtiğimiz kış ayında İnterteks fuar alanında bir çökme meydana geldi. Ardından yapıtğımız çalışmalarla yapının depreme ve doğal afetlere dayanıklı olmadığını tespit ettik. Şehrimize yeni bir fuar merkezi yapmak için çalışmalara başladık. Cengiz Topel Havaalanının hemen yanında ki 321 Bin metrekarelik alanı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak satın aldık. 92 Milyon TL’yi peşin ödeyerek arazinin şatış işlemlerini tamamladık. Tapumuzu aldık. Proje çalışmalarınada başladık. Mevcut fuar merkezini yıkarak, bu alana uluslararası fuarcılığın yapılabileceği bir fuar merkezi inşa edeceğiz. Şimdiden şehrimize hayırlı olsun” ifadesini kullandı.