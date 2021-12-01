İzmit Yenişehir Mahallesi Mevsim Sokak üzerinde ikamet eden Yahya Kaptan Eren Eczanesi teknisyeni 3 çocuk babası Mehmet Emin Ünlü (63) Covid-19 nedeniyle yaklaşık 12 gündür tedavi gördüğü Seka Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Cenazesi Köseköy İstasyon Mezarlığında toprağa verildi. Öte yandan Mehmet Ünlü’nün babası saat ustası Eşref Ünlü (87) ise geçtiğimiz hafta Pazar günü çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmişti.
01 Ara 2021 - 15:58- Asayiş Güncelleme: 01 Ara 2021 - 16:00
Eczane teknisyeni koronavirüse yenildi
İzmit Yenişehir Mahallesi Mevsim Sokak üzerinde ikamet eden Yahya Kaptan Eren Eczanesi teknisyeni 3 çocuk babası Mehmet Emin Ünlü (63) Covid-19 ned...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.