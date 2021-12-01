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01 Ara 2021 - 15:58- Asayiş G: 01 Ara 2021 - 16:00

Eczane teknisyeni koronavirüse yenildi

İzmit Yenişehir Mahallesi Mevsim Sokak üzerinde ikamet eden Yahya Kaptan Eren Eczanesi teknisyeni 3 çocuk babası Mehmet Emin Ünlü (63) Covid-19 ned...

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Eczane teknisyeni koronavirüse yenildi mask

İzmit Yenişehir Mahallesi Mevsim Sokak üzerinde ikamet eden Yahya Kaptan Eren Eczanesi teknisyeni 3 çocuk babası Mehmet Emin Ünlü (63) Covid-19 nedeniyle yaklaşık 12 gündür tedavi gördüğü Seka Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Cenazesi Köseköy İstasyon Mezarlığında toprağa verildi. Öte yandan Mehmet Ünlü’nün babası saat ustası Eşref Ünlü (87) ise geçtiğimiz hafta Pazar günü çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmişti.
# çocuk, Sokak, covid-19

01 Ara 2021 - 15:58 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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