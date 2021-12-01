Reklamı Kapat
01 Ara 2021 - 16:00- Gündem G: 01 Ara 2021 - 16:02

KESK’ten Kartal mitingine davet var  

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), enflasyon karşısında eriyen maaşların iyileştirilmesi, asgari ücretin açlık sınırının iki katına çıkartılması ve yaşanan ekonomik zararların anlatılması için 18-19 Aralık tarihlerinde düzenlenecek mitinglere tüm Kocaelilileri davet etti  

KESK’ten Kartal mitingine davet var   mask

KESK, hükümete yönelik taleplerini duyurmak adına 4 ayrı bölgede alanlara iniyor. 18-19 Aralık’ta 4 farklı ilde yapılacak olan mitinglere asgari ücretle çalışanlara, emek meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, öğrenciler davet edildi. Gazetemizi ziyaret eden KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Kocaelilileri de İstanbul Kartal’da yapılacak olan mitinge davet etti. KESK Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri İsmet Temel, Yapı-Yol-Sen Kocaeli Şube Başkanı Etem Kartal, SES Şube Başkanı Murat Harata, BES Şube Başkanı Yeliz Yılmaz Karstarlı ve BES Şube Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Tekin hükümeti de erken seçim yapmaya davet ettiklerini söylediler.

 

18 VE 19 ARALIK’TA

Mitingler hakkında açıklama yapan KESK Eş Başkanı Mehmet Bozgeyik, “18 Aralık’ta Diyarbakır ve İzmir’de, 19 Aralık’ta ise İstanbul ve Ankara’da miting yapacağız. 2022 yılı bütçesinde de benzer giderler var. Örneğin Isparta Havaalanı’nda yolcu garantili havaalanı yapıldı. Şu ana kadar 500-600 bin yolcu üzerinden ödeme yapacaklar ancak kasım ayına kadar 80 bin yolcu gitmiş. Son dönemde de ekonomik krizle karşı karşıyayız. 20 gün içerisinde devalüasyonu aşan 96-2001-2008 krizlerini aşan bir kriz var” dedi.

 

“MAAŞLARIMIZ ERİYOR”

“Asgari ücret açlık sınırının altına düşmüş durumda” diyen Mehmet Bozgeyik, “Son 3-4 aydır toplumun tüm kesimlerinden geçinemiyoruz, barınamıyoruz diye çığlıklar yükseliyor. Esnaf pandemi döneminde büyük bir borçlanmayla karşı karşıya kalmış. Emeğiyle geçinen toplumsal kesimler çok zor durumda” diyerek bu mitinglerde seslerini duyurmaya çalışacaklarını ifade etti.

01 Ara 2021 - 16:00 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.368.449 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Körfez Belediyesi’nde Ruhsat Müdürü Mert oldu   mask
Körfez Belediyesi’nde Ruhsat Müdürü Mert oldu  
Aile Danışmanı Erdim: Çocuğunun nasıl olmasını istiyorsan öyle davran   mask
Aile Danışmanı Erdim: Çocuğunun nasıl olmasını istiyorsan öyle davran  
Kadın girişimciler güç birliği yapıyor mask
Kadın girişimciler güç birliği yapıyor
Körfez’de Yunus Emre anlatıldı   mask
Körfez’de Yunus Emre anlatıldı  
‘Sevgili Yönetmenim’ isimli oyun sahne aldı   mask
‘Sevgili Yönetmenim’ isimli oyun sahne aldı  
TÜRKONFED: Ekonomi anlayışında değişikliğe ihtiyaç var mask
TÜRKONFED: Ekonomi anlayışında değişikliğe ihtiyaç var
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL