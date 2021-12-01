KESK’ten Kartal mitingine davet var  

KESK, hükümete yönelik taleplerini duyurmak adına 4 ayrı bölgede alanlara iniyor. 18-19 Aralık’ta 4 farklı ilde yapılacak olan mitinglere asgari ücretle çalışanlara, emek meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, öğrenciler davet edildi. Gazetemizi ziyaret eden KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Kocaelilileri de İstanbul Kartal’da yapılacak olan mitinge davet etti. KESK Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri İsmet Temel, Yapı-Yol-Sen Kocaeli Şube Başkanı Etem Kartal, SES Şube Başkanı Murat Harata, BES Şube Başkanı Yeliz Yılmaz Karstarlı ve BES Şube Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Tekin hükümeti de erken seçim yapmaya davet ettiklerini söylediler.

18 VE 19 ARALIK’TA

Mitingler hakkında açıklama yapan KESK Eş Başkanı Mehmet Bozgeyik, “18 Aralık’ta Diyarbakır ve İzmir’de, 19 Aralık’ta ise İstanbul ve Ankara’da miting yapacağız. 2022 yılı bütçesinde de benzer giderler var. Örneğin Isparta Havaalanı’nda yolcu garantili havaalanı yapıldı. Şu ana kadar 500-600 bin yolcu üzerinden ödeme yapacaklar ancak kasım ayına kadar 80 bin yolcu gitmiş. Son dönemde de ekonomik krizle karşı karşıyayız. 20 gün içerisinde devalüasyonu aşan 96-2001-2008 krizlerini aşan bir kriz var” dedi.

“MAAŞLARIMIZ ERİYOR”

“Asgari ücret açlık sınırının altına düşmüş durumda” diyen Mehmet Bozgeyik, “Son 3-4 aydır toplumun tüm kesimlerinden geçinemiyoruz, barınamıyoruz diye çığlıklar yükseliyor. Esnaf pandemi döneminde büyük bir borçlanmayla karşı karşıya kalmış. Emeğiyle geçinen toplumsal kesimler çok zor durumda” diyerek bu mitinglerde seslerini duyurmaya çalışacaklarını ifade etti.