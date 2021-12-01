SEDAŞ, Gifty Meet projesini hayata geçirdi

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), değişen koşullar doğrultusunda hem bireysel hem şirket hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olacak çalışan yetkinliklerini geliştirmeyi amaçladığı Gifty Meet projesinin lansmanını gerçekleştirdi. Projenin detaylarının anlatıldığı lansmanın ardından kuşak araştırmacısı yazar Evrim Kuran’ın katılımıyla webinar düzenlendi.

“Cesur Yeni Dünya İleri/Geri Bildirim” başlıklı webinarda SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, SEDAŞ İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Direktörü Sinem Yorulmaz ve İnsan Kaynakları Müdür Vekili Emine Oğcu Çetinkaya da konuşmacı olarak yer aldı.

“Gifty Meet” projesi kapsamında çalışan bağlılığı süreçlerinde ortaya çıkan iletişim konusunda; webinarlar, eğitimler, atölye çalışmaları gerçekleştirilerek bilgi ve farkındalık geliştirilmesi amaçlanıyor. Proje ile çalışma ortamında iletişim ve güven artırılarak motivasyonun yükseltilmesi ve hayatın her anında ileri-geri bildirime yer verilmesi hedefleniyor.

Proje içeriğinde ileri-geri bildirim görüşmeleri ve çalışan bağlılığını 360 derece değerlendiren anketler bulunuyor. SEDAŞ’lılar proje ile performans açılış, ara değerlendirme ve kapanış dönemlerine ek olarak ihtiyaç duyulan konularda geri bildirim görüşmeleri yapabilecek. İleri bildirim aşamasında ise eBA sistemi üzerinden yöneticilerle eşleşme yapılarak belirlenen takvimde görüşmeler gerçekleştirilecek.