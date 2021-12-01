Reklamı Kapat
01 Ara 2021 - 16:13- Gündem G: 01 Ara 2021 - 16:14

Fırtınada sahillere vuran çöpler toplanıyor

Kocaeli'de etkili olan fırtına, denizlerdeki çöpleri sahillere taşıdı. Belediye ekipleri, sahilleri temizlemek için çalışma başlattı.
Fırtınada sahillere vuran çöpler toplanıyor mask

Kentte 2 gün etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Deniz kenarındaki bazı işletmeler zara gördü. İzmit Körfezi'nde de dev dalgalar oluştu. Denize atılan çöpler, dalgalar ile birlikte sahillere vurdu. Denizin taşıdığı çöpler ve çamur yığınları kirliliğe neden oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine bağlı ekipler, sahillerde temizlik çalışması başlattı. Zarar gören işletmelerde ise onarım yapıldığı bildirildi.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

01 Ara 2021 - 16:13 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.368.449 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Körfez Belediyesi’nde Ruhsat Müdürü Mert oldu   mask
Körfez Belediyesi’nde Ruhsat Müdürü Mert oldu  
Aile Danışmanı Erdim: Çocuğunun nasıl olmasını istiyorsan öyle davran   mask
Aile Danışmanı Erdim: Çocuğunun nasıl olmasını istiyorsan öyle davran  
Kadın girişimciler güç birliği yapıyor mask
Kadın girişimciler güç birliği yapıyor
Körfez’de Yunus Emre anlatıldı   mask
Körfez’de Yunus Emre anlatıldı  
‘Sevgili Yönetmenim’ isimli oyun sahne aldı   mask
‘Sevgili Yönetmenim’ isimli oyun sahne aldı  
TÜRKONFED: Ekonomi anlayışında değişikliğe ihtiyaç var mask
TÜRKONFED: Ekonomi anlayışında değişikliğe ihtiyaç var
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL