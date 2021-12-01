Kentte 2 gün etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Deniz kenarındaki bazı işletmeler zara gördü. İzmit Körfezi'nde de dev dalgalar oluştu. Denize atılan çöpler, dalgalar ile birlikte sahillere vurdu. Denizin taşıdığı çöpler ve çamur yığınları kirliliğe neden oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine bağlı ekipler, sahillerde temizlik çalışması başlattı. Zarar gören işletmelerde ise onarım yapıldığı bildirildi.
01 Ara 2021 - 16:13- Gündem Güncelleme: 01 Ara 2021 - 16:14
Fırtınada sahillere vuran çöpler toplanıyor
Kocaeli'de etkili olan fırtına, denizlerdeki çöpleri sahillere taşıdı. Belediye ekipleri, sahilleri temizlemek için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.