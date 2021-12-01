Fırtınada sahillere vuran çöpler toplanıyor

Kentte 2 gün etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Deniz kenarındaki bazı işletmeler zara gördü. İzmit Körfezi'nde de dev dalgalar oluştu. Denize atılan çöpler, dalgalar ile birlikte sahillere vurdu. Denizin taşıdığı çöpler ve çamur yığınları kirliliğe neden oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine bağlı ekipler, sahillerde temizlik çalışması başlattı. Zarar gören işletmelerde ise onarım yapıldığı bildirildi.