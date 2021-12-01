Keleş: İnşaat sektörü daraldı, KDV’yi yüzde 8’e indirmeliyiz

İnşaat sektöründe daralmaların meydana geldiğini belirten Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş, alınabilir seviyede konut üretebilmesi için malzemede KDV'nin yüzde 8'e indirilmesi gerektiğini söyledi. “Tedarik zinciri kaynaklı sorunlara döviz kurundaki yükselişler eklenince inşaat malzemelerinde fiyatlar son 6 ayda yüzde 150 oranında arttı” diyen Başkan

Keleş, “Artışlar hem kamuyla çalışan müteahhitler hem de özel sektörde konut geliştiren şirketleri sert şekilde etkiledi. İnşaat sektörünün önde gelen üst örgütleri, özel sektör firmalarının alınabilir seviyede konut üretebilmesi için malzemede KDV’nin yüzde 8’e indirilmesi, 150 metrekare altı konutlarda da tapu harcının kaldırılmasını bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kamuyla çalışan 30 bin müteahhittin çok zor durumda olduğu vurgulayan Başkan Keleş, “Dolayısıyla acil olarak 8 ila 10 milyar lira arasında fiyat farkı ödemesi yapılması gerektiği çok açık. Bu destekler gelmediği takdirde Kocaeli’de bir konutun satış fiyatı oldukça yüksek rakamlara çıkacak” dedi. Kamuda acil olarak ödeme yapılmaması halinde devletin duran inşaatları yeniden başlatmak adına uğrayacağı zararın 40 milyarı aşabileceğine vurgu yaptı.

“KONUT ÜRETİMİNDEKİ SIKINTI 2022’DE ARTACAK”

Son 6 ayda malzeme fiyatlarında yüzde 150 son 1.5 yılda ise yüzde 250 oranında artış yaşadığını ifade eden Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş, artışın kamu ve özel sektör firmalarını zorladığını söyledi. Yapı müteahhitleri sınıflandırılması ile sektördeki firmaların yüzde 70’nin elendiğini kaydederek, “Biz bu oranın yüzde 20 ile 30 arasında olmasını bekliyorduk. Dolayısıyla birçok firmanın bu şekilde elenmesi de bir sıkıntı oluşturdu. Bunun üzerine inşaat malzeme fiyatları da gelince konut üretiminde ve vatandaşın ihtiyacını karşılayacak fiyata konut üretiminde bir daralma yaşandı. Bu durum kiralara yansıdı. Dolayısıyla bu sorunun 2022’de daha da artacağını tahmin ediyorum”dedi.

METREKARE FİYATLARI 30 BİN TL OLUR

Piyasada yaşanan istikrarsızlıktan dolayı çok fazla yeni konut inşaatının olmayacağını, diğer taraftan biriken bir talebin oluştuğunu belirtti. Keleş, “Teminat mektubu, referans mektubu varsa ve işle ilgili hiçbir sıkıntısı yoksa sadece üç yıllık dönemde piyasa koşullarından dolayı çok fazla iş yapmadığı için bilançosunda sorun yaşayan fakat bankada parası olan deneyimli firmaların önünün açılması gerekir. İkincisi, TOKİ, Emlak Konut ve belediyeler arsa geliştirmeli. Alt yapı hizmetini getirmeli. Kat karşılığı da yüzde 30’lara düşürülmeli. Üçüncü olarak inşaat malzemelerinde KDV yüzde 8’e düşürülür.

Ayrıca konutta da KDV oranı da yüzde 8’e düşürülür. KDV dengelemesi ile en azından maliyette toplam yüzde 16’lık bir indirim olur. Ayrıca 150 metrekareyi geçmeyen konutlarda bir daireye mahsus tapu harcı da sıfırlanabilir ve bu tür alımlarda uygun oranlı konut kredi desteği verilerek orta ve alt kesimi devlet sübvanse edebilir” dedi.

“KAMUDA KÂR GİTTİ, ZARAR KALDI”

Kamu müteahhitlerinin ortalama yüzde 25 kar oranıyla iş aldığını aktaran Keleş, “Ancak malzeme fiyatları kısa sürede yüzde 150 oranında arttı. Dolayısıyla kar zarara girdi. Burada bir kısım sözleşmelerde fiyat farkı var. Ancak olanlarda ise resmi enflasyon oranı baz alınıyor. Bu da kabul edilebilir bir şey değil. Şu an ortalık yangın yeri. Makul olan gerçek enflasyona göre bir fiyat farkı verilmesi gerektiğini aktaran Oğuzhan Keleş, “Bu enflasyona göre fiyat farkı kurtarmıyorsa devir etme imkânı sunulmalı. Eğer devirde kurtarmıyorsa tasfiye hakkı sunulmalı. Bu da Maliye Bakanlığı yerine bağlı bulunduğu kurum izniyle yapılmalı” dedi. Başkan Keleş, bu destekler gelmediği takdirde kamu müteahhitlerinin önemli bir kısmının batacağını, kamunun uğrayacağın zararın artarak en az 30-40 milyarı bulacağını kaydedecektir.

“İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ KONFEDERASYONU (İMKON) ANTALYA’DA TÜM BİRLİK BAŞKANLARI VE YÖNETİM KURULLARI İLE TOPLANILIYOR!”

Kocaeli Müteahhitler Birliği olarak bağlı olduğumuz ve Yönetim Kurulunda görev aldığımız İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu’nun (İMKON) 17-19 Aralık’ta Antalya’da düzenlediği Sektörel Çalıştayda bizlerde yer alacağız diyen Keleş, sektörümüzün mevcut durumu, çözüm önerilerinin de görüşüleceği toplantıda 2022 yılında konfederasyonumuz ile yapacağımız çalışmaları diğer birlik başkanlarımız ve yönetim kurulu üyeleri ile görüş ve önerilerimizi sunabileceğimiz verimli bir toplantı gerçekleştireceğiz dedi. Başkan Keleş, sektörümüzün ayaklanması, vatandaşlarımızın ev sahibi olmaları için elimizden geleni yapacağız dedi.