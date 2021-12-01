İzmit Belediyesi Koordinatörlerinden Kemal Kaya’ya ziyaret

İzmit Belediyesi Koordinatörleri Hakan Yalçın ve Ozan Aksu 30 Kasım Dünya Şoförler Günü münasebetiyle Kocaeli Şoförler İzmit Belediyesi Koordinatörleri Hakan Yalçın ve Ozan Aksu özel günlerde esnaf ve STK’ları yalnız bırakmıyor. Yalçın ve Aksu 30 Kasım Dünya Şoförler Günü dolayısıyla Kocaeli Şoförler Odası Başkanı Kemal Kaya’ya ziyarette bulundu. İkili ziyaret programında Kemal Kaya’ya çiçek takdim etti.



TEŞEKKÜR ETTİ

İzmit Belediyesi Koordinatörleri Hakan Yalçın ve Ozan Aksu ziyarette İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını ileterek Kaya’nın nezdinde tüm şoförlerin Dünya Şoförler Günü’nü kutladı. Kocaeli Şoförler Odası Başkanı Kemal Kaya da Hakan Yalçın ve Ozan Aksu’ya ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine ve İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini iletti.