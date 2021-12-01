Adana’yı eledik, 5. tura adımızı yazdırdık! “1-2”

Kocaelispor Türkiye Kupası 4. tur maçında Adanaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Yeşil siyahlılar karşılaşmayı Dilaver ve Mevlüt’ün ilk yarıdaki golleri ile 2-1 kazandı ve adını 5. tura yazdırdı. Kaleci İsmet ikinci yarıda kurtardığı iki inanılmaz topla da maçın kader adamı oldu.

ÇOK İYİ BAŞLADIK

Kocaelispor maça kalede İsmet, savunmada Semih, Denizalp, Alpay, Mevlüt Çelik, önlerinde Mandjeck ve Yiğitali, sağda Dilaver, solda Tisdell, forvete yakın bölgede Diop ve ileride ise Mevlüt Erdinç 11’i ile sahadaki yerini aldı. Yeşil siyahlılar maça iyi başladı. Kendisi gibi ikinci bölge savunması yapan rakibi karşısında kanatları kullanan Kocaelispor 18. dakikada Dilaver’in şık golü ile öne geçti.

MEVLÜT ERDİNÇ SİFTAH YAPTI

Kullanılan taç atışında Semih sağ kanattan topu ortaladı. Penaltı noktası ile altı pas noktası arasında bulunan Dilaver topun gelişine sağ ayağı ile çok iyi vurdu ve sol köşeden topu filelerle buluşturdu. Golden sonra geri adım atmayan Kocaelispor 33’te farkı 2’ye çıkardı. Sahasından çok iyi toplarla çıkan yeşil siyahlılarda Tisdell’in pasında Semih topu aldı ve pasında ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Mevlüt’ü topla buluşturdu.Mevlüt bu topa klas vurdu ve skoru 2-0 yaparak Kocaelispor’daki ilk golüne de imza attı. Semih ise bu maçtaki ikinci asistini yaptı.

ADANA BASKI KURDU

Maçın ikinci yarısına ev sahibi Adanaspor 4 değişiklikle başladı. İkinci 45 dakikada merkezi tutan yeşil siyahlılarda kaleci İsmet 52’de çok önemli bir top çıkardı. 76’da Adanaspor’da Tetteh topu İsmet’in üzerinden topu aşırtmak istedi, top İsmet’ten döndü. Adana ekibi pozisyonda İsmet’in topu eli ile kestiğini ifade etse de hakem aynı görüşte olmadı. 2 dakika sonra Atila’nın ortasında İsa topa uzak kaldı ve 3. gol kaçtı.

HELAL OLSUN İSMET!

81’de Adana ekibi farkı 1’e indirdi. Savunma arasına koşu yapan Samuel Tetteh ceza sahası içinden topa sert ve isabetli vurdu. İsmet, soluna gelen topa bir şey yapamadı. (1-2) 90+3’te Adana ekibinde Tetteh’in uzaktan çektiği etkili şutu İsmet soluna uçarak 90 diye tabir edilen yerde kornere tokatladı. Kalan sürede skoru koruyan yeşil siyahlılar adını 5. tura yazdırdı. Çalışmalarına ara vermeden devam edecek olan Kocaelispor pazar günü deplasmanda Manisa Futbol Kulübü ile karşılaşacak.