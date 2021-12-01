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01 Ara 2021 - 17:13- Spor G: 01 Ara 2021 - 17:14

Yavru Körfez Başkent’ten yenilgi ile döndü! “3-1”
Yavru Körfez Başkent’ten yenilgi ile döndü! “3-1” mask

Kocaelispor U-19 takımı sezonun altıncı maçında Ankaragücü ile karşılaştı. Soğuk havada ve kötü bir zeminde oynanan maçı gençler 3-1 kaybetti. Skor olarak 2-0 geriye düşen ve ilk yarının sonlarına doğru Berat ile farkı 1’e indiren yeşil siyahlıların beraberlik girişimleri sonuçsuz kaldı. Maçın ikinci yarısında kalesinde bir gol daha gören Kocaelispor maçı 3-1 kaybetti. 3 hafta sonra yenilgi ile tanışan yeşil siyahlılar 6 maç sonunda 7 puanda kaldı.
# Kocaelispor

01 Ara 2021 - 17:13 - Spor

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