Yavru Körfez Başkent’ten yenilgi ile döndü! “3-1”

Kocaelispor U-19 takımı sezonun altıncı maçında Ankaragücü ile karşılaştı. Soğuk havada ve kötü bir zeminde oynanan maçı gençler 3-1 kaybetti. Skor olarak 2-0 geriye düşen ve ilk yarının sonlarına doğru Berat ile farkı 1’e indiren yeşil siyahlıların beraberlik girişimleri sonuçsuz kaldı. Maçın ikinci yarısında kalesinde bir gol daha gören Kocaelispor maçı 3-1 kaybetti. 3 hafta sonra yenilgi ile tanışan yeşil siyahlılar 6 maç sonunda 7 puanda kaldı.