01 Ara 2021 - 20:51- Asayiş

Sokak ortasında silahlı çatışma: 3 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki grup arasında sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 3 kişi yaralanırken, çatışma anı an be an kaydedildi.