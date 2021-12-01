Otomobil kamyonun altına girdi: 3 ölü

Alınan bilgiye göre D-605 karayolundan Kandıra yönünde seyir halinde olan Ahmet Macit (18) idaresindeki 41 RR 510 plakalı otomobil, İzmit Kandıra yolu Yenişehir Mahallesi Otogar sapağı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun dışında park halinde olan 41 AIK 568 plakalı kamyona çarptı.

ARACIN TAVANI KESİLEREK ÇIKARTILDILAR

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kamyonun altına girerek sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Ahmet Macit, Sevban Tuna Sarı (18) ve Emirhan Tural (20), itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmaları sonucu aracın tavanı sökülerek bulundukları yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Macit, Sarı ve Tural’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

EHLİYETİNİ HENÜZ 1 AY ÖNCE ALMIŞTI

Kazada yaşamlarını yitiren Macit, Sarı ve Tural’ın cenazeleri otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen otomobil, olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan inceleme işlemlerinin ardından çekici ile otoparka götürüldü. Otomobil sürücüsü Ahmet Macit’in ehliyetini henüz 1 ay önce aldığı ve stajyer ehliyet sahibi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.