Kule vinç devrildi: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre Başiskele Karadenizliler ve Vezirçiftliği Mahalleleri arasında bulunan Başyiğit Caddesi üzerinde devam eden köprü ve yol çalışmaları esnasında bir kule vinci, dengesini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen vinçten atlayan operatör, bir parçanın bacağına düşmesi sonucu yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan operatörün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.