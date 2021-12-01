Kule vinç devrildi: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre Başiskele Karadenizliler ve Vezirçiftliği Mahalleleri arasında bulunan Başyiğit Caddesi üzerinde devam eden köprü ve yol çalışmaları esnasında bir kule vinci, dengesini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen vinçten atlayan operatör, bir parçanın bacağına düşmesi sonucu yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan operatörün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.