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02 Ara 2021 - 12:18- Gündem G: 02 Ara 2021 - 12:21

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Yağış geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bugün hava sıcaklıkları yurtta birkaç derece yükselecek, birçok bölgede parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hava durumunun yarından sonra değişerek hafta sonu boyunca yağışların kendini göstermesi bekleniyor.
Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Yağış geliyor... mask

Meteoroloji tarafından hava durumuna dair tahminler yayınlandı, rüzgarlı günler geride kalırken hava sıcaklıklarının birkaç derece yükselmesi bekleniyor. Yarından itibaren ise yurt yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek. Hafta sonu sıcaklıklar düşecek, yağış etki alanını genişletecek.

ARALIKLI SAĞANAKLAR GÖRÜLEBİLİR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Hakkari ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı, Artvin ve Rize çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı; öğle saatlerinden sonra Ege’nin kıyı kesimleri ile Çanakkale’nin güney çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

02 Ara 2021 - 12:18 - Gündem

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