Kocaeli Valisi olarak görev yaparken, geçtiğimiz yıl ‘Valiler Kararnamesi’ ile birlikte Aydın Valiliği’ne atanan Hüseyin Aksoy, Kocaeli’ye geldi. Geçtimiz haftalarda annesini kaybeden Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’ye taziye ziyaretinde bulundu.
02 Ara 2021 - 12:32- Gündem Güncelleme: 02 Ara 2021 - 12:35
Vali Aksoy’dan Hülagü’ye ziyaret
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.