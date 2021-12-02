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02 Ara 2021 - 12:32- Gündem G: 02 Ara 2021 - 12:35

Vali Aksoy’dan Hülagü’ye ziyaret
Vali Aksoy’dan Hülagü’ye ziyaret mask

Kocaeli Valisi olarak görev yaparken, geçtiğimiz yıl ‘Valiler Kararnamesi’ ile birlikte Aydın Valiliği’ne atanan Hüseyin Aksoy,  Kocaeli’ye geldi. Geçtimiz haftalarda annesini kaybeden Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’ye taziye ziyaretinde bulundu.

02 Ara 2021 - 12:32 - Gündem

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