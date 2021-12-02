Reklamı Kapat
02 Ara 2021 - 12:36- Asayiş G: 02 Ara 2021 - 12:38

3 çocuk babası koronaya yenildi!

İzmit'te ikamet eden, Lütfi Çorman Covid-19 nedeniyle vefat etti.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri

02 Ara 2021 - 12:36 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.367.164 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Tuzsuz - Allah rahmet eylesin. Aşı olun hayatta kalın.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Aralık 13:02

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Sokak ortasında silahlı çatışma: 3 yaralı mask
Sokak ortasında silahlı çatışma: 3 yaralı
Kocaeli’de hapis cezası ile aranan şüpheliler yakalandı mask
Kocaeli’de hapis cezası ile aranan şüpheliler yakalandı
Aşı karşıtı öğretmen koronavirüse yenik düştü mask
Aşı karşıtı öğretmen koronavirüse yenik düştü
Lodos kayıkları alabora etti mask
Lodos kayıkları alabora etti
Evin çatısı alev alev yandı mask
Evin çatısı alev alev yandı
Kaçak alkol imalathanesinde operasyon: 4 gözaltı mask
Kaçak alkol imalathanesinde operasyon: 4 gözaltı
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL