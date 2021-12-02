İzmit Tavşantepe Mahallesi Zengin Sokak üzerinde ikamet eden, Serbest çalışan, 3 çocuk babası Lütfi Çorman (72) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi Çulcular Camiinden alınarak Çulcular Mezarlığında toprağa verildi.
02 Ara 2021 - 12:36- Asayiş Güncelleme: 02 Ara 2021 - 12:38
3 çocuk babası koronaya yenildi!
İzmit'te ikamet eden, Lütfi Çorman Covid-19 nedeniyle vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Tuzsuz - Allah rahmet eylesin. Aşı olun hayatta kalın.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.