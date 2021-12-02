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02 Ara 2021 - 12:54- Asayiş G: 02 Ara 2021 - 14:52

Silahlı çatışmada vurulan kişi hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada yaralanan 3 kişiden 1'i yaşamını yitirdi.
Silahlı çatışmada vurulan kişi hayatını kaybetti mask

Olay, dün Kocaeli’nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilleriyle caddeye gelen bir grup ile caddede bulunan diğer grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada Hasbi G. (65), Mesut Ercan (46) ve o sırada cadde üzerinde bir ticari takside bulunan Gül A. yaralandı. Otomobiliyle gelen grup ise yine araca binerek olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslara alınan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar doğrultusunda cadde üzerinde 23 boş kovan bulundu. 6 merminin ise çevredeki araç ve iş yerlerine isabet ettiği tespit edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mesut Ercan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

# sağlık

02 Ara 2021 - 12:54 - Asayiş

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