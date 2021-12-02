“Depremden sonra yapacağınız tek şey “geçmiş olsun Kocaeli” demek olacak”

Emek Partisi Kocaeli il örgütü, geçtiğimiz günlerde yaşanan batı ve kıyı illerinde etkili olan lodos ve fırtınanın tahribatıyla ilgili açıklama yaptı. İl Başkanı Arzu Erkan imzalı açıklamada; “ İlimiz Kocaeli’ de de can ve mal kaybına sebep olan fırtınada; yüzlerce çatı uçtu, onlarca tekne battı, 8 kişi yaralandı, 2 vatandaşımız ise hayatını kaybetti. Bu ülkede hayatta kalmanın ne kadar tesadüf olduğunu, can ve mal güvenliğimizin sadece bizim sorumluluğumuzda olduğunu yaşananlardan da görüyoruz. Gebze ilçemizde lodosa rağmen cami inşaatında çalıştırılan işçiler az kalsın canından oluyordu.

“YEREL YÖNETİMLER GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMIYOR”

Erkan, Kocaeli Valiliği tarafından sosyal medyada yapılan açıklamaya değinerek “Valiliğin açıklamasının yarısı ilin “hava durumu” ile ilgili bilgilerdir. Yine bu açıklamaya bakılırsa 9 okulun çatısı uçmuş ve hasar görmüş durumda. Okulların tatil edilmesi çocuklarımız için doğru karardır ama anlıyoruz ki tek bir çocuğumuz güvende değildir. Çünkü bu fırtınada hasar gören, güvenli olmayan okullarda eğitim veriliyor. İlçelerde belli mahallelerde elektrik kesintisi saatlerce sürdü. Yerel yönetimler halkın yaşamını hiçe sayan rant politikalardan vazgeçmemekte, vatandaşın can ve mal güvenliğini tesadüflere bırakmaktadır. Halkın önceliği ile yerel yönetimin önceliği farklıdır. Kentin sel, fırtına, yangın, deprem gibi her durumda bir afet planının olması ve tüm yurttaşların bu plan konusunda bilgilendirilmesi gerekmektedir” dedi.

YAPACAĞINIZ TEK ŞEY “GEÇMİŞ OLSUN KOCAELİ” DEMEK OLACAKTIR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yürüyüş yolunu betonlaştırmak adına, yandaşı doyurmak adına ihale ile 39 milyon lira harcadığını ifade eden Erkan, “Bu örnek vatandaş ile yerel yönetimin önceliğinin farkını ortaya koymaktadır. Yaşanan küçük doğa olayları doğal afete dönüşmektedir. İstanbul depreminden en çok etkilenecek illerin başında olduğumuzu söyleniyor. Lodosa önlem alacak tedbir ve planı olmayanların depremde de yapabilecekleri tek şey, sosyal medya hesaplarından “geçmiş olsun Kocaeli” demek olacaktır. Bir kez daha soralım olabilecek doğal afetlerine karşı önleminiz nedir? Deprem ile ilgili planlarınız nedir? Ne tür somut tedbirler aldınız? Varsa bu tür planlarınıza halkın katılımını sağlayacak mısınız? Bu konularda halka karşı şeffaf olmaya davet ediyoruz” dedi.