KOÜ’de değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi  

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Küçük, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Eren, Personel Daire Başkanı Semra Ayçiçek'in de katılım gösterdiği toplantı, Kartepe Park Otel'de gerçekleştirildi. Okullardaki eksiklikler ve sorunların ele alındığı toplantıda, sekreterlerden gelen sorun ve talepler dinlendi.

Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Eren'in değerlendirmesiyle başlayan toplantıda, dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı. 'İyi bir yönetici en kolay ulaşılabilen yöneticidir' diyen Doç. Dr. Eren eksiklikler giderildikçe daha güzel seviyelere ulaşacağımızı söyledi.

Pandemi gibi zorlu bir süreç yaşadığımızı ifade eden ve iki yıllık süreci değerlendiren Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü ise "Sizlerle sohbet etmek ve varsa sorunları birlikte çözmek için bu toplantıları düzenliyoruz. Dostane bir sohbet gerçekleştirmek için bir aradayız. Taleplerinizi, sorunlarınızı, önerilerinizi bizlere çekinmeden iletebilirsiniz' dedi.

Toplantı sonrası, Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kartepe Park Otel’de çeşitli incelemelerde bulunurken, KOÜ İktisadi İşletme Müdürü Hasan Akpınar’dan bilgi aldı. Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü, ülke çapında büyük ses uyandıran ve Kartepe Park Otel bünyesinde hizmet veren Kovboy Kasabasını da ziyaret etti.