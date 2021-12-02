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02 Ara 2021 - 13:58- Siyaset G: 02 Ara 2021 - 14:01

Büyükakın’dan Darıca ve Derince’ye  909 Milyon TL’lik yatırım

AKP Darıca ve Derince İlçeleri Genişletilmiş Danışma Meclisleri toplantılarına katılan Başkan Büyükakın, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak sadece bu iki ilçemizde 909 Milyon 229 Bin TL’lik bir yatırım gerçekleştirdik” dedi.   

Büyükakın’dan Darıca ve Derince’ye  909 Milyon TL’lik yatırım mask

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, AKP Darıca ve Derince İlçeleri Genişletilmiş Danışma Meclisleri toplantılarına katıldı. AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in de katıldığı toplantılarda, “ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak sadece bu iki ilçemizde 909 Milyon 229 Bin TL’lik bir yatırım gerçekleştirdik. Tüm teşkilatlarımızla ve kurumlarımızda ki kadrolarımızla halkımızın sesine kulak vererek hizmet üretmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın dünde bugünde hizmetkarıydık, yarında hizmetkarı olacağız. Bizim siyasetten anladığımız budur. Bu nedenle hizmete dönük tüm adımlarımız kentimizin tamamında atmaya devam ediyoruz” dedi. 

 

“BİZİM BİR MEDENİYET SEVDASI VE BİR MEDENİYET YARIŞI VAR”

Yoğun bir katılımla gerçekleşen ilçe danışmalarda teşkilat üyelerinin kente dair önerileri de dinlenirken, iki ilçede gerçekleştirilen ve yapımı devam eden projelerin yanı sıra hayata geçirilecek çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Büyükakın, “Bugün geldiğimiz noktada belediyecilik vizyonumuzu harekete geçiren teşkilatımıza da çok teşekkür ediyorum. Bizim bir medeniyet sevdası ve bir medeniyet yarışı var. Teşkilatlarımızda bu sevdamızın ve yarışımızın da tam da merkezindedir” şeklinde konuştu.

 

“ALTYAPIYI ÇOK ÖNEMSİYORUZ” 

Derince’de 65 Milyon TL’lik alt yatırımı yaptıklarını, 141 Milyon 806 Bin TL’lik alt yapı çalışmasının da devam ettiğini dile getiren Başkan Büyükakın, “Darıca’da 36 Milyon 827 Bin TL’lik altyapı çalışmamızı yaptık. Bunun yanında 78 Milyon TL’lik altyapı yatırımı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Altyapıyı çok önemsiyoruz. Kent genelinde olduğu gibi Derince ve Darıca’da buna dönük çok önemli adımlar attık, atmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu. Darıca Millet Bahçesi’nin ikinci etabı olan ve toplam 100 bin metrekare alana sahip giriş adasının yapılacağını ifade eden Başkan Büyükakın, “Derince’de Sağlıklı Yaşam Parkımızı da 19 Milyon 824 Bin TL’lik yatırım bütçesiyle hayata geçireceğiz” açıklamasını yaptı. 

# Darıca, AKP, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
# AKP İLE İLİŞKİLİ:
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02 Ara 2021 - 13:58 - Siyaset

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Yorumlar

(2)
01

Osuran Boga - eyvallah baskan yolun yoldaşın sevdan her daim olsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Aralık 14:14

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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