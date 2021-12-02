Reklamı Kapat
02 Ara 2021 - 14:12- Gündem G: 02 Ara 2021 - 15:05

Aydın Ünlü duruşmaya katılmadı!

Bugün görülen duruşmaya MHP eski il başkanı Aydın Ünlü ve İzzet Erdem katılmadı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Aydın Ünlü duruşmaya katılmadı! mask

2019 yılı Aralık ayında Youtube’da yayınlanan bir videoda İzmit Alikahya Fatih Mahallesi’nde bulunan otelinin ruhsat işini çözdürmeye çalışan Bahadır Bostancı ile MHP eski İl Sekreteri İzzet Erdem’in görüşmesi yer almış, daha sonra ortaya çıkan detaylarda Bostancı, işin çözülmesi için dönemin İl Başkanı Aydın Ünlü’ye 30 bin lira verdiğini belirtmişti. Otelin kapatılmasının ardından Bostancı, İzzet Erdem ve Aydın Ünlü’nün kendisinden menfaat sağlayarak dolandırdıkları iddiasıyla adliyeye giderek şikayette bulunmuştu.

AVUKATLAR HAZIR BULUNDU

Söz konusu şikayetin ardından açılan davanın duruşması bugün Kocaeli 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. MHP İl eski Başkanı Aydın Ünlü yaptığı açıklamada koronavirüs testi yaptırdığı için davaya katılamayacağını bildirdi. İzzet Erdem’in de katılmadığı duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

02 Ara 2021 - 14:12 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.367.164 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

İzmi̇tli̇ - İNŞAALLAH CEZAEVİNE GİRECEN AYDIN.KAÇ KİŞİNİN AHI VAR SENDE.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Aralık 14:52
01

Akhdp - merak etmeyin ünlü bey iktidardan düşünce diğerleride sizinle aynı kadere mahkum olacak diye düşünüyorum.bugün size gülenler sizin gectiğiniz yollardan onlarda yakında nasiplerini alacaklardır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Aralık 14:18

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Aygün: Önceliğimiz çocuklar ve gençler   mask
Aygün: Önceliğimiz çocuklar ve gençler  
Söğüt’ten balıkçılara ziyaret     mask
Söğüt’ten balıkçılara ziyaret    
  İzmit Belediyesi çalışanlarına 5’er bin lira maaş promosyonu   mask
  İzmit Belediyesi çalışanlarına 5’er bin lira maaş promosyonu  
Şayir, yatırımları masaya yatırdı  mask
Şayir, yatırımları masaya yatırdı 
Söğüt genç girişimcilerle buluştu   mask
Söğüt genç girişimcilerle buluştu  
24 Kasım yarışmalarında derece alanlara hediyeleri Aygün’den mask
24 Kasım yarışmalarında derece alanlara hediyeleri Aygün’den
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL