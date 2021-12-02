Aydın Ünlü duruşmaya katılmadı!

2019 yılı Aralık ayında Youtube’da yayınlanan bir videoda İzmit Alikahya Fatih Mahallesi’nde bulunan otelinin ruhsat işini çözdürmeye çalışan Bahadır Bostancı ile MHP eski İl Sekreteri İzzet Erdem’in görüşmesi yer almış, daha sonra ortaya çıkan detaylarda Bostancı, işin çözülmesi için dönemin İl Başkanı Aydın Ünlü’ye 30 bin lira verdiğini belirtmişti. Otelin kapatılmasının ardından Bostancı, İzzet Erdem ve Aydın Ünlü’nün kendisinden menfaat sağlayarak dolandırdıkları iddiasıyla adliyeye giderek şikayette bulunmuştu.

AVUKATLAR HAZIR BULUNDU

Söz konusu şikayetin ardından açılan davanın duruşması bugün Kocaeli 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. MHP İl eski Başkanı Aydın Ünlü yaptığı açıklamada koronavirüs testi yaptırdığı için davaya katılamayacağını bildirdi. İzzet Erdem’in de katılmadığı duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.