Aydın Ünlü duruşmaya katılmadı!

2019 yılı Aralık ayında Youtube’da yayınlanan bir videoda İzmit Alikahya Fatih Mahallesi’nde bulunan otelinin ruhsat işini çözdürmeye çalışan Bahadır Bostancı ile MHP eski İl Sekreteri İzzet Erdem’in görüşmesi yer almış, daha sonra ortaya çıkan detaylarda Bostancı, işin çözülmesi için dönemin İl Başkanı Aydın Ünlü’ye 30 bin lira verdiğini belirtmişti. Otelin kapatılmasının ardından Bostancı, İzzet Erdem ve Aydın Ünlü’nün kendisinden menfaat sağlayarak dolandırdıkları iddiasıyla adliyeye giderek şikayette bulunmuştu.
AVUKATLAR HAZIR BULUNDU
Söz konusu şikayetin ardından açılan davanın duruşması bugün Kocaeli 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. MHP İl eski Başkanı Aydın Ünlü yaptığı açıklamada koronavirüs testi yaptırdığı için davaya katılamayacağını bildirdi. İzzet Erdem’in de katılmadığı duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
İzmi̇tli̇ - İNŞAALLAH CEZAEVİNE GİRECEN AYDIN.KAÇ KİŞİNİN AHI VAR SENDE.
Akhdp - merak etmeyin ünlü bey iktidardan düşünce diğerleride sizinle aynı kadere mahkum olacak diye düşünüyorum.bugün size gülenler sizin gectiğiniz yollardan onlarda yakında nasiplerini alacaklardır.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.