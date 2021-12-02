Teşekkürler Savaş Demir!

Süper Amatör Lig B Grubu takımlarından Arslanbey Organize Sanayispor’da genç teknik adam Savaş Demir ile yollar ayrıldı. Demir “Çok sevdiğim, emek verdiğim “Ailem” dediğim kulübüm Arslanbey Organize Sanayi’den kendi isteğimle ayrılmış bulunmaktayım. Güzel insanlar güzel dostluklar biriktirdim. Her şerde vardır bir hayır… Güzel kulübüme bundan sonraki maçlarda ve sezonlarda canı gönülden başarılar diliyorum” dedi.

YOLU AÇIK OLSUN

Kulüpten yapılan açıklamada ise “Antrenörümüz Savaş Demir ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisi ile çok başarılı 2 sezon geçirdik. Rüya gibi şampiyonluk ve emekleri için Savaş hocamıza teşekkür ederiz. Yolu açık olsun. Çok daha iyi yerlere geleceğine inancımız tam. Yeni antrenörümüz için daha sonra bilgilendirme yapılacaktır” denildi.