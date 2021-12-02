Teşekkürler Savaş Demir!

Süper Amatör Lig B Grubu takımlarından Arslanbey Organize Sanayispor’da genç teknik adam Savaş Demir ile yollar ayrıldı. Demir “Çok sevdiğim, emek verdiğim “Ailem” dediğim kulübüm Arslanbey Organize Sanayi’den kendi isteğimle ayrılmış bulunmaktayım. Güzel insanlar güzel dostluklar biriktirdim. Her şerde vardır bir hayır… Güzel kulübüme bundan sonraki maçlarda ve sezonlarda canı gönülden başarılar diliyorum” dedi.
YOLU AÇIK OLSUN
Kulüpten yapılan açıklamada ise “Antrenörümüz Savaş Demir ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisi ile çok başarılı 2 sezon geçirdik. Rüya gibi şampiyonluk ve emekleri için Savaş hocamıza teşekkür ederiz. Yolu açık olsun. Çok daha iyi yerlere geleceğine inancımız tam. Yeni antrenörümüz için daha sonra bilgilendirme yapılacaktır” denildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.