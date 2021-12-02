Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Körfez ilçesinde bulunan bir iş yerinde, depoda ve araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda 38 bin gümrük kaçağı boş makaron, 270 bin tütünle doldurulmuş makaron, 70 kilogram gümrük kaçağı tütün ve 215 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken, olaya ilişkin 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
02 Ara 2021 - 15:39- Asayiş Güncelleme: 02 Ara 2021 - 15:41
İş yerinde binlerce kaçak makaron ele geçirildi
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir iş yerinde, depoda ve araçta yapılan aramada 38 bin gümrük kaçağı boş makaron, 270 bin tütünle doldurulmuş makaron ve 285 kilogram tütün ele geçirildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.