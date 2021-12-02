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02 Ara 2021 - 15:44- Gündem G: 02 Ara 2021 - 15:48

Akaryakıt satın alınacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Akaryakıt satın alınacaktır

Akaryakıt satın alınacaktır mask

2022 YILI OTOMATİK SİSTEMLE AKARYAKIT MAL ALIM İŞİ
KOCAELİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

2022 Yılı Otomatik Sistemle Akaryakıt Mal Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. 

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02 Ara 2021 - 15:44 - Gündem

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