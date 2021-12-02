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02 Ara 2021 - 15:47- Gündem G: 02 Ara 2021 - 15:52

Bina güçlendirme işi yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Bina güçlendirme işi yaptırılacaktır

Bina güçlendirme işi yaptırılacak mask

BİNA GÜÇLENDİRME İŞİ YAPTIRILACAKTIR
MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU

TÜBİTAK GEBZE YERLEŞKESİ LOJMANLARINA GÜÇLENDİRME YAPILMASI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. 

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02 Ara 2021 - 15:47 - Gündem

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