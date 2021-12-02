Kocaeli İl, Gölcük İlçe, 1197 Ada, 2 Parsel, ULAŞLI YAVUZ SULTAN SELİM Mahalle/Köy, B Blok, Zemin Kat, bağ.böl.no:2 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz D-130 karayolunun 30 m güneyinde, Ulaşlı plajının 340 m doğusunda, Gölcük Anadolu Lisesinin 375 m kuzeydoğusunda konumludur. Çevresinde 3-4 katlı konutlar, sosyal tesisler, müstakil evler ve boş parseller bulunmaktadır.
02 Ara 2021 - 15:51- Gündem Güncelleme: 02 Ara 2021 - 15:55
Gölcük'te 3+1 117 m² daire icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Gölcük'te 3+1 117 m² daire icradan satılıktır(çoklu satış)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.