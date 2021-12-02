İzmit Belediyesi ve KOÜ’lü gençler izmarit toplayarak farkındalık oluşturdu 

Kocaeli Üniversitesi’nde eğitim gören 18 öğrenci, İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü önderliğinde Temiz bir İzmit için çalışmalarını gece gündüz demeden sürdüren İzmit Belediyesi, temiz çevre noktasında farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Çevre bilincini arttıracak çalışmalara öncülük eden İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi’nin farklı bölümlerinde eğitim gören 18 öğrenci ile kentin en işlek caddelerinde yerlere atılan sigara izmaritlerini toplama etkinliği düzenledi.



3 BİN ADET İZMARİT TOPLADILAR

Selüloz asetat olarak bilinen sentetik bir kimyasalla üretilmesinin yanı sıra içerisinde plastik, arsenik ve kurşun bulunduran sigara izmaritleri, doğada uzun yılar varlığını sürdürerek çevre kirliliğine neden oluyor. Bunun bilincinde olan yetkililer ve öğrenciler, İstiklal Caddesi ve Akçacami Caddesi’nde yaklaşık 3 bin adet izmarit toplayarak hem çevrenin temizlenmesine katkı sağladı hem de vatandaşlarda konu ile ilgili farkındalık oluşturdu.



AÇIKGÖZ, “HER AY DÜZENLİ OLARAK YAPILACAK”

Gerçekleştirilen etkinlik ile ilgili bilgi veren İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Havva Açıkgöz, “Bugün Kocaeli Üniversitesi’nde farklı branşlarda eğitim gören 18 öğrenci ile sosyal sorumluluk projesi kapsamında sigara izmariti toplama etkinliği yaptık. İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak zaman zaman farklı etkinliklerle bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle sigara izmaritinin uzun süre doğada yok olmadığını ve denizler başta olmak üzere sularımız dâhil tüm çevremizi kirlettiğini düşündüğümüzde, ne kadar önemli bir çalışma yaptığımızın farkına varılacaktır. Bu etkinliğimiz her ay düzenli olarak devam edecektir” dedi.



“NE KADAR ZARAR VERDİĞİNİ GÖSTERECEĞİZ”

Toplanan izmaritleri belediye önünde sergileyeceklerini kaydeden Açıkgöz, “Dönem sonunda 5-6 kez yapılmış olacak olan bu etkinliklerde toplamış olduğumuz sigara izmaritlerini de İzmit Belediyesi önünde halkla paylaşacağız. Bu hareket ile sigara izmaritinin doğayı ne kadar kirlettiğini, insan sağlığına ne kadar zarar verdiğini vatandaşlarımıza bir kez daha göstermiş olacağız. Bizlere bu çalışmalarımızda her türlü desteği veren başta İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet olmak üzere Başkan Yardımcımız Ünal Özmural ve tüm ekibimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



KILIÇLI, “AMACIMIZA ULAŞTIK”

Etkinliğe katılarak farkındalık oluşturulmasına katkı sağlayan isimlerden biri olan Kocaeli Üniversitesi Matematik Bölümü öğrencisi Onur Kılıçlı ise, “İzmit Belediyesi ile ortak bir projede buluştuk ve İzmit’in en işlek caddelerinde izmarit topladık. Amacımız toplumsal bir bilinç oluşturmaktı ve bu etkinlikle halkla buluşarak bunu başardığımızı düşünüyorum. İzmarit toplarken hem çevreyi temizledik hem de vatandaşlardan aldığımız olumlu geri dönüşler neticesinde keyifli vakit geçirdik. Bize bu projede destek olan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve belediye personellerine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.