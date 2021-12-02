Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Gebze ilçesinde durdurulan granit yüklü tır dorsesinde narkotik köpeği 'Millov' ile arama yaptı. Yapılan aramada yük altında palet takozlarına zulalanmış halde 27 kilo eroin ele geçirildi. Olaya ilişkin 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
02 Ara 2021 - 16:01- Asayiş Güncelleme: 02 Ara 2021 - 16:05
Palet takozlarına eroin zulaladılar
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde narkotik köpeği 'Millov' ile tır dorsesinde yapılan aramada, palet takozlarına zulalanmış halde 27 kilo eroin ele geçirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.