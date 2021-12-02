Palet takozlarına eroin zulaladılar

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Gebze ilçesinde durdurulan granit yüklü tır dorsesinde narkotik köpeği 'Millov' ile arama yaptı. Yapılan aramada yük altında palet takozlarına zulalanmış halde 27 kilo eroin ele geçirildi. Olaya ilişkin 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.