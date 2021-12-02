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02 Ara 2021 - 16:01- Asayiş G: 02 Ara 2021 - 16:05

Palet takozlarına eroin zulaladılar

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde narkotik köpeği 'Millov' ile tır dorsesinde yapılan aramada, palet takozlarına zulalanmış halde 27 kilo eroin ele geçirildi.
Palet takozlarına eroin zulaladılar mask

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Gebze ilçesinde durdurulan granit yüklü tır dorsesinde narkotik köpeği 'Millov' ile arama yaptı. Yapılan aramada yük altında palet takozlarına zulalanmış halde 27 kilo eroin ele geçirildi. Olaya ilişkin 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

02 Ara 2021 - 16:01 - Asayiş

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