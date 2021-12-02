Kovid 19 ile mevsimsel hastalıkların ayrımı nasıl yapılmalı

Gebze Fatih Devlet Hastanesinde görevli Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Jale Altıntaş vatandaşlara konu hakkında çeşitli bilgilendirmelerde bulundu.

Covid-19 ile mevsimsel hastalık belirtilerinin birbirine benzer olduğunu söyleyen Altıntaş, hastalığın ayrımında PCR testinin en önemli gösterge olduğunun altını çizdi.

Her iki hastalığında başlıca belirtilerini ateş, üşüme titreme, vücut ağrısı, öksürük ve nefes darlığı olarak tanımlayan Altıntaş, bu şikayetlerle kendilerine başvuran hastalara öncelikli olarak PCR testi yapıldığını vurguladı.

Hastalarda oksijenle ilgili düşüklük tespiti halinde test sonucunu beklemeden yatarak tedaviye başlandığını belirten Dr. Altıntaş “Pandemi döneminde gördüğümüz tablo şudur ki, aşılı hastalarla aşısız hastaların klinik tabloları çok farklı. Aşılı hastalarımız hastalığı çok rahat atlatırken aşısız hastalarımız çok büyük sıkıntılar ve acılar yaşıyorlar. Koronavirüs hastalığından korunmak için mutlaka aşı olmalıyız ve maske mesafe hijyen kurallarına dikkat etmeliyiz. ” diye konuştu.

Sağlık Bakanlığının vatandaşların yaş gruplarına yönelik olarak ne zaman aşılanmaları gerektiğini titizlikle belirlediğini aktaran Altıntaş “Aşılar hangi dönemde yaptırılmalı ise o dönemde uygulanmalı. Vatandaşlarımız hatırlatma dozlarını da kesinlikle ihmal etmemeliler ve muhakkak yaptırmalılar. Bakanlığımızın belirlediği aşılama takvimine uymaları halinde antikor seviyeleri düşmemiş olur ve hastalık riski minimuma iner” dedi.

Koronavirüsün yaşlı ve hamileler gibi, gençleri de olumsuz yönde etkilediğini aktaran Altıntaş “Bu hastalık genç veya yaşlı ayrımı yapmıyor. 18 yaş üstü herkesin muhakkak aşılanması çok önemli. 18 yaş altına ise yine bakanlığımızın belirlediği ölçüde, ailelerin de onayı ile beraber aşılarının yapılması hayati önem arz ediyor” diye konuştu.