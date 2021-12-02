Seyir halindeki kamyonetin motor kısmı yandı

Yangın, Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Yeşilova Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.C idaresindeki 33 ACB 022 plakalı Iveco marka seyir halindeki kamyonet motor kısmından yanmaya başladı. Durumu fark eden Y.C., aracı sağa çekerek indi ve 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Yangın, Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Yeşilova Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.C idaresindeki 33 ACB 022 plakalı Iveco marka seyir halindeki kamyonet motor kısmından yanmaya başladı. Durumu fark eden Y.C., aracı sağa çekerek indi ve 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.