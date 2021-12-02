Harun Yıldızlı İzmit danışmada ateş püskürdü

13 Kasım’da Körfez’de başlayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) danışma kurulları bugü İzmit ile devam etti. KYÖD sosyal tesislerinde gerçekleştirilen programa CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, CHP PM Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, il yönetimi, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Gençlik Kolları Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Caner Arduç, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve ilçe yönetimi, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak, Büyükşeihr Belediyesi CHP Meclis Başkanvekili Engin Taşdemir, CHP Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, CHP eski İl Başkanları Cengiz Sarıbay ve Fahri Örengül CHP eski İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya ve partililer katılım gösterdi.

"FİKRET HOCAOĞLU İSİTFA"



Çakar’ın ardından konuşan İl Başkanı Harun Yıldızlı, “Ülkemiz çok ciddi ekonomik bir buhrandan geçiyor. Genel başkanımızla ilgili sosyal medyada ithamlarda bulunan hadsiz meclis üyesi hakkında birkaç kelime söylemek istiyorum. Siyasetin dili bu olmamalı. Siyaset yapıcılarının birbirlerini uyarması gerekiyor. Büyükşehir meclisi öncesi bir basın toplantısı düzenledik. Sonrasında katılan arkadaşlarımızla birlikte her ay olduğu gibi meclisi izlemek içni içeri girmek istedik. En önde de ben vardım. İl başkanı seçildiğim günden beri 2-3 kere meclise katılmadım. Ben içeri girerken görevli ‘meclis üyesi harici giremezsiniz’ dedi. Ben de meclislerin halka açık odluğnu söyledim ve içeri girdik. ‘Fikret Hocaoğlu istifa’ dedik. İçeri girip aslanlar gibi üslubumuzu bozmadan izledik. Bekledim ki orada bir tanesi çıkar ‘siyasetin üslubu bu değil’ der.

"CHP'Yİ SEVMİYORDU"



Arda kardeşim bir paylaşım yaptı çocuğu dart tahtasına koydular. Ben arayıp ‘kaldıracaksınız onu, özür dileyeceksin’ dedim. İçlerinde bir tane akil adam yok mu? Hiçbiri inkar etmiyor; özür dilemiyor. Hepsi öyle demek ki. Bir tane hadsiz de Kocaelispor yönetiminde var. CHP’yi sevmiyordu önceden, yanlışlıkla söylemiş. Kocaelispor’un yönetiminde böyle hadsizlere yer yok. Kocaelispor siyasetin arka bahçesi olmamalı. Olmadığı taktirde CHP örgütü olarak kendilerine destek vereceğimizi söyledim. Başkanı aradım ‘yanlışlıkla paylaşmış’ dedi. bütün yanlışlıklar da bunlarda.